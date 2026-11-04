La UC celebra su XIX Día Internacional para acercar al alumnado la movilidad en el extranjero y abre las solicitudes

La UC celebra su XIX Día Internacional para acercar al alumnado la movilidad en el extranjero - UC

SANTANDER 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) ha celebrado este miércoles la XIX edición de su Día Internacional, una jornada en la que estudiantes de distintas nacionalidades han compartido sus experiencias académicas y personales con compañeros interesados en cursar parte de sus estudios en el extranjero, coincidiendo con la apertura del plazo de solicitud de plazas de movilidad para este curso.

El evento se ha desarrollado en el hall de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, con la participación de 61 estudiantes internacionales distribuidos en diez stands de países y programas.

Durante la mañana, los participantes han intercambiado sus costumbres, sus respectivas gastronomías y las características de los distintos destinos de intercambio, de las universidades de acogida y cuestiones prácticas relacionadas con la experiencia de estudiar en otro país.

La jornada coincide con la apertura del plazo de solicitud de plazas de movilidad para el curso académico 2027-2028, que permanecerá abierto hasta el próximo 16 de noviembre, a las 23.59 horas.

Los requisitos, destinos y procedimiento de solicitud se pueden consultar ya en la página web de la Oficina de Relaciones Internacionales.

En este sentido, el vicerrector de Relaciones y Estrategia Internacional, Luis Muñoz, ha destacado que Reino Unido y Suiza figuran de nuevo como países asociados, así como se han incrementado destinos a los que el alumnado podrá optar en los distintos países tanto de la Unión Europea como no europea.

Durante el presente curso académico, la UC recibe a 172 estudiantes de 13 nacionalidades europeas a través del programa Erasmus+, a los que se suman otros dos procedentes de Reino Unido. Para el segundo cuatrimestre está prevista la incorporación de 137 estudiantes más, bajo el paraguas del programa de la Comisión Europea.

Por su parte, más de 370 estudiantes de la UC realizan este curso estancias de movilidad, de los que 306 participan en el programa Erasmus+, seis más se desplazan a universidades de Argentina, Chile y México y 16 cursan estudios en Estados Unidos. A ellos se suman 46 estudiantes del programa SICUE, que provienen de otras universidades españolas.

UNA FERIA CON REPRESENTACIÓN INTERNACIONAL

Los stands de la feria han contado con estudiantes de México, Italia, Estados Unidos, Chile, Alemania y Francia, además de un espacio compartido por Colombia y Honduras. También han participado alumnos de los másteres Erasmus Mundus MBuild, CoastHazar y EGEI, procedentes de distintos países de Europa, América, Asia y África.

Además, 30 proceden de programas de movilidad con Estados Unidos y Canadá y 23 de programas latinoamericanos. También se encuentran en la UC estudiantes mediante Erasmus+ KA171, que promueve los intercambios con países de fuera del ámbito habitual del programa Erasmus+.

Como novedad, este año la UC ha puesto en marcha Global Start Cantabria, un programa conjunto con Cornell University (Estados Unidos), por el cual se cuenta con 21 estudiantes de esta universidad estadounidense.

Italia, Estados Unidos, Alemania, México y Francia son los países con mayor representación entre los estudiantes internacionales recibidos, tal y como, además, se ha percibido esta mañana en la feria, aunque también ha sido muy destacada la participación de varias estudiantes procedentes de China a través del Programa Erasmus Mundus.

La ORI, el Centro de Idiomas de la UC (CIUC), Erasmus Student Network Santander (ESN Santander), la alianza de universidades europeas EUNICE y la Dirección de Asuntos Europeos del Gobierno de Cantabria han completado la feria con espacios informativos sobre sus respectivos servicios y actividades.

La rectora de la UC, Conchi López, y la subdirectora general de Fondos Europeos del Gobierno de Cantabria, Vanesa Martínez, junto con buena parte del equipo rectoral, han recorrido los stands y conversado con los estudiantes participantes.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA Y PREMIOS

Como novedad, esta XIX edición ha incluido el I Concurso de Instagram Photo Dump, dirigido a estudiantes de intercambio del presente curso académico, que han podido compartir sus experiencias de movilidad mediante carruseles de fotografías publicados en esta red social.

La jornada ha concluido con la entrega de los premios del concurso y el reconocimiento al mejor stand de la feria.