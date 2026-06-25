La UC consigue en 2025 el mejor resultado de captación de fondos para investigación contratada en 10 años

Gráfico - UC

SANTANDER, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) consiguió, en 2025, el mejor resultado de los últimos 10 años en la captación de fondos para investigación contratada, con 12 millones de euros, lo que supone un incremento del 21% con respecto a 2024 y pone de manifiesto que la institución es "relevante para las empresas y administraciones de su entorno".

En números globales, la UC captó, entre investigación contratada e investigación competitiva un total de 25,2 millones de euros, que se distribuyen en 406 proyectos y 294 contratos, que suben un 6,1% con respecto al ejercicio 2024.

La cifra general se sitúa ligeramente por debajo a 2024 (31,5 millones de euros) debido a la conclusión de las convocatorias extraordinarias derivadas de los fondos europeos tras la pandemia de la COVID a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) del Gobierno de España.

Además, la UC se ha posicionado en puestos destacados en los principales rankings universitarios de referencia: Ranking CYD 2026, donde es segunda en posición nacional en Investigación y en Historia; U-Ranking 2026, situándose decimoquinta, en rendimiento nacional, y tercera, en rendimiento regional; y, entra, por primera vez, en el QS World University Rankings 2027, lo que la coloca entre las 1.500 mejores universidades del mundo.

Estos tres rankings ponen de manifiesto que la Universidad de Cantabria es una institución de referencia en investigación y rendimiento dentro del sistema universitario español, con una proyección internacional creciente, según han destacado la rectora, Conchi López, y el vicerrector de Investigación, Transferencia y Doctorado, Luigi dell'Olio, este jueves en rueda de prensa de balance de los resultados de captación de fondos para investigación en 2025.

El vicerrector ha hecho hincapié en la captación de fondos por investigación contratada. "Un dato relevante y fruto de las políticas implantadas en el último año de intentar acercar la UC a la empresa porque, a parte de la investigación competitiva, la universidad tiene que realizar una labor de transferencia".

Además, ha calificado de "récord" la cifra de fondos captados en el quinquenio 2021-2025, cuando se han obtenido un total de 138,1 millones de euros.

Para López, la UC se consolida como "una institución de referencia en investigación, rendimiento y calidad dentro del sistema universitario español, al tiempo que refuerza de manera significativa su proyección internacional".

Por ello, ha incidido en que los resultados obtenidos por la universidad pública reflejan el "esfuerzo colectivo" de toda la comunidad universitaria y "animan a seguir trabajando con ambición, pero también con satisfacción de saber que la Universidad de Cantabria continúa avanzando y consolidando su posición entre las mejores universidades de nuestro país".

OCAPI, UNA OFICINA PARA FINANCIACIÓN INTERNACIONAL

La rectora ha destacado que, dentro del Plan Estratégico 2026-2030 de la UC, se contempla la creación de la Oficina de Captación de Proyectos Internacionales (OCAPI), que entrará en funcionamiento en los próximos meses, con el objeto de reforzar la capacidad de la UC de captar financiación internacional, apoyar a los investigadores en la preparación de propuestas competitivas y aumentar su liderazgo en proyectos europeos e internacionales.

Ha explicado que con la puesta en marcha de esta oficina la UC se anticipa a la finalización de los fondos extraordinarios europeos. "El equipo rectoral hemos comenzado ya a dar pasos para anticiparnos al futuro", ha dicho.

UNA DE LAS MEJORES ETAPAS

Los datos dados a conocer este jueves muestran que la UC ha vivido, entre 2021 y 2025, una de sus mejores etapas en términos de financiación para I+D al obtener un total de 138,7 millones de euros.

Y los de 2025 están en línea con el histórico en captación de fondos en la etapa previa a las ayudas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

En este sentido, la rectora y el vicerrector han apuntado que la captación de fondos para investigación contratada es transversal. De los 12 millones de euros obtenidos, 6,7 millones provienen de empresas por medio de contratos y convenios; 2,67 millones, de la Administración Europea e Internacional, un dato relevante que índice en que la UC consigue proyectos de colaboración internacional fuera del ámbito competitivo clásico; y 1,28 millones de la Administración central.

En cuanto a los fondos de investigación competitiva, la cifra de fondos europeos alcanza 4,05 millones de europeos; la investigación básica, 3,27 millones, y la cooperación industrial, 1,54 millones.

En relación con la actividad investigadora, el vicerrector ha valorado la propiedad industrial y producción científica de la UC como "excelente".

En cuanto a la propiedad industrial, ha destacado que la Universidad ha solicitado 13 nuevas patentes, 5 nacionales y 8 internacionales. A 31 de diciembre de 2025, tiene en vigor 169 patentes activas, "la cifra más alta de los últimos años".

Sobre la producción científica, ha apuntado que la UC publica una media anual de 1.000 artículos en revistas de primer cuartil (Q1), liderando las ingenierías el número de publicaciones.