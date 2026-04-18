La UC convoca la oposición de tres plazas de técnicas de obras e instalaciones

El Rectorado de la UC - UC

SANTANDER, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado, 18 de abril, una resolución por la que la Universidad de Cantabria (UC) convoca las pruebas selectivas, por acceso libre, para ingresar en la escala administrativa, concretamente en la especialidad técnicas de obras e instalaciones, con el fin de atender las necesidades de Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS).

Estas plazas están incluidas en la Oferta de Empleo Público de la UC para el año 2023, aprobada por el Consejo de Gobierno en su sesión de 21 de junio de 2023 y publicada en el BOC de 29 de junio de 2023, así como autorizada por resolución de la Dirección General de Universidades, Investigación y Transferencia de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte de fecha 23 de junio de 2023.

El proceso selectivo constará de las fases de oposición y concurso con los ejercicios, méritos y criterios de valoración que se especifican en el anexo I de la convocatoria. El programa de materias figura en el anexo II de la misma.

Las solicitudes para participar en las pruebas selectivas, dirigidas a la rectora de la UC, se presentarán a través de la sede electrónica de la UC (https://sede.unican.es/tramites-y-procedimientos) utilizando el procedimiento 'Pruebas selectivas del PTGAS'.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir de este domingo, 19 de abril.

Sólo serán consideradas válidas las solicitudes que queden debidamente registradas. Deberán adjuntar en formato PDF una copia del DNI o del documento de identidad o pasaporte correspondiente; y el comprobante bancario de haber satisfecho los derechos de examen (12,63 euros).

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la UC dictará resolución en el plazo máximo de tres meses que se publicará en el BOC, en la que, además de declarar aprobadas las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, se recogerá el lugar y la fecha de comienzo del ejercicio.