La UC convoca el XII Premio Isabel Torres de investigación en estudios de las mujeres y del género

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SANTANDER 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) ha abierto el plazo de presentación de candidaturas a la XII edición del Premio Isabel Torres a Investigaciones en Estudios de las Mujeres y del Género, una iniciativa que desde 2004 reconoce investigaciones originales realizadas desde la perspectiva de género.

Organizado por el Aula Interdisciplinar Isabel Torres de Estudios de las Mujeres y del Género, dependiente del Vicerrectorado de Cultura y Transferencia a la Sociedad, el premio tiene carácter bienal y está dotado con 2.000 euros y un diploma acreditativo, ha indicado la UC en nota de prensa.

Su objetivo es reconocer investigaciones originales e inéditas que apliquen las metodologías y herramientas interpretativas desarrolladas por los estudios de las mujeres y del género.

Las investigaciones premiadas a lo largo de las once ediciones del galardón reflejan el carácter interdisciplinar de los estudios de género.

Entre ellas se encuentran trabajos sobre la incorporación de las mujeres al mercado laboral, su presencia en los consejos de administración de empresas, la participación femenina en el deporte y el arbitraje, los modelos de género durante el primer tercio del siglo XX y los arquetipos femeninos en el cine de terror.

También abordan la salud y los derechos sexuales y reproductivos, la autobiografía escrita por mujeres de los siglos XVI y XVII, la trayectoria de figuras clave del feminismo, las identidades trans y la situación de los menores trans en el sistema educativo, así como la vulnerabilidad de las personas cuidadoras.

Pueden optar al premio las personas residentes en Cantabria que hayan realizado una investigación sobre cualquier temática relacionada con los estudios de las mujeres y del género, así como quienes residan en otros territorios y hayan desarrollado un trabajo centrado en la realidad de las mujeres en la región.

Las investigaciones deben ser inéditas, no haber sido financiadas por el Gobierno de Cantabria ni haber sido premiadas en otras convocatorias.

El plazo de presentación de candidaturas finalizará el 30 de septiembre, el fallo del jurado se hará público el 30 de noviembre y el premio se entregará durante la celebración de Santo Tomás de Aquino, en enero de 2027.

Las bases completas de la convocatoria pueden consultarse en la página web https://web.unican.es/campuscultural/Paginas/it-2026.aspx.

ISABEL TORRES

Isabel Torres Salas (Cuenca, 1905-Granada, 1998), doctora en Farmacia y pionera de la investigación biomédica en España se incorporó en 1929 al departamento de Química de la entonces recién creada Casa de Salud Valdecilla, convirtiéndose en la primera mujer de la plantilla del hospital.

Posteriormente, desarrolló su actividad investigadora junto a Gregorio Marañón y amplió su formación en Alemania con el premio Nobel Otto Meyerhof antes de regresar a Santander, donde continuó su carrera profesional en el Laboratorio Cántabro, actual Cantabria Labs.

Su trayectoria da nombre tanto a este premio como al Aula Interdisciplinar Isabel Torres de Estudios de las Mujeres y del Género de la UC.

La Universidad de Cantabria conserva además un fondo documental dedicado a Isabel Torres en la Biblioteca Universitaria (BUC), integrado por documentación relacionada con su trayectoria científica y profesional y accesible a través del repositorio ReCrea: https://recrea.unican.es/s/ReCrea/item-set/1176