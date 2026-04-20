La UC crea el Aula Sage para la formación en software profesional en el ámbito contable, laboral y comercial

SANTANDER, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) y la empresa Sage han suscrito un convenio de colaboración que contempla, entre otras actuaciones, la creación del Aula Sage en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, un espacio orientado a la formación práctica en herramientas de gestión empresarial mediante el uso de software profesional.

El acuerdo recientemente firmado establece un marco de cooperación en los ámbitos de la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento, con especial atención a las áreas de gestión empresarial, incluyendo la contabilidad, la gestión comercial y la administración laboral, ha informado este lunes la institución.

El Aula Sage permitirá al estudiantado y al personal docente acceder a versiones educativas del software desarrollado por la compañía. En concreto, Sage proporcionará sin coste cuarenta licencias en modalidad de suscripción de su solución Sage 50, junto con soporte técnico y actualizaciones en el próximo curso 2026-2027.

El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Jesús Collado, ha explicado que este acceso facilitará la incorporación de herramientas utilizadas en el entorno profesional a la formación universitaria con el objetivo de complementar la preparación académica en materias relacionadas con la gestión empresarial.

Por su parte, el director general de Sage Iberia, José Luis Martín Zabala, ha destacado el compromiso de la Universidad de Cantabria en el desarrollo de programas educativos que fomenten el acceso y uso de herramientas de gestión innovadoras, que ayuden a los estudiantes a estar plenamente preparados para un futuro laboral marcado por los desarrollos de la IA en todos los sectores de actividad. "Estamos encantados de formar parte de este ecosistema de innovación que la Universidad está desarrollando a través de este tipo de acuerdos", ha dicho.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONJUNTAS

El convenio prevé, además, la colaboración entre ambas entidades en el desarrollo de proyectos conjuntos, la organización de actividades formativas como cursos, seminarios o conferencias, y la participación en programas de cooperación educativa y de investigación.

Asimismo, se contempla el intercambio temporal de estudiantes, personal docente e investigador y personal de administración y servicios, así como iniciativas de transferencia tecnológica y asesoramiento en áreas de interés común.

Para el desarrollo del acuerdo se prevé constituir una comisión mixta de seguimiento encargada de programar, evaluar y supervisar las actuaciones derivadas del convenio.

SAGE

Sage es una empresa multinacional británica especializada en software de gestión empresarial (ERP, contabilidad, nóminas y RRHH), enfocada en pequeñas y medianas empresas. Ofrece soluciones en la nube para automatizar procesos, asegurar el cumplimiento legal y digitalizar la gestión, siendo el tercer mayor proveedor de ERP a nivel mundial.