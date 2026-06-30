La UC imparte en Suances un curso sobre nanotecnología que anima a dar el salto al ámbito empresarial con startups

Curso sobre nanotecnología. - UC

SANTANDER 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) celebra esta semana, en la sede de Suances de los Cursos de Verano, el curso 'Nanotechnology Cantabria Summer School 2026: Nanofabrication', centrado en las aplicaciones y las posibilidades empresariales del campo de la nanotecnología.

Se trata de un monográfico de alta tecnificación, impartido íntegramente en inglés y dirigido por Marta Norah Sanz y Leonardo Scarabelli, investigadores de la UC.

A lo largo de cinco jornadas, el curso ofrecerá una visión integral de la nanofabricación y de algunas de sus principales aplicaciones, ha indicado la institución académica en nota de prensa.

Abordará desde la fabricación de materiales a escala nanométrica hasta el uso de polímeros nanoestructurados para aplicaciones de biodetección.

También analizará cómo la formación multidisciplinar en nanotecnología puede abrir nuevas oportunidades profesionales más allá del ámbito académico.

En este sentido, el monográfico pondrá el foco en la creación de startups como una vía para trasladar el conocimiento científico al tejido empresarial.

"Lo que queremos es aprovechar el lado aplicativo intrínseco en la nanotecnología, buscando aplicaciones reales en el día a día, para proponer al alumnado que después del doctorado hay otras salidas que no sea la investigación, como pueden ser las startups, llevando los conocimientos a una realidad más empresarial", ha explicado Scarabelli.

La nanofabricación, entendida como la producción de materiales y dispositivos a escalas inferiores a una micra, constituye el eje central del curso, que reúne a investigadores nacionales e internacionales especializados en la preparación de materiales y coloides y en sus aplicaciones en diferentes áreas del conocimiento.

Según el investigador, estos avances están llamados a protagonizar "una nueva revolución industrial", tanto por las técnicas que incorporan como por las nuevas funcionalidades que permiten desarrollar.

"Cuando hablamos de nanotecnología pensamos en la medicina, pero hay otros muchos ámbitos de aplicación, porque nuestra vida está condicionada constantemente por los nanomateriales aunque muchas veces no lo sabemos, desde la crema solar a los microchips de nuestros teléfonos móviles", ha concluido Scarabelli.