La UC impulsa un proyecto pionero de analítica biométrica aplicada al emprendimiento junto al Tecnológico de Monterrey

Estudiantes durante el proyecto. - UC

SANTANDER, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC), a través del Departamento de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y en colaboración con el Tecnológico de Monterrey (TEC, México), desarrolla un innovador proyecto internacional centrado en la aplicación de tecnologías biométricas en la formación emprendedora y la evaluación de presentaciones orales.

Esta iniciativa supone una incorporación pionera de tecnologías biométricas en la formación emprendedora y permitirá reforzar tanto la internacionalización como el posicionamiento de la institución en el ámbito de la innovación docente basada en evidencia, ha indicado la UC en nota de prensa.

Entre los impactos esperados se encuentran la mejora de las competencias de comunicación y autorregulación emocional del estudiantado y el fortalecimiento de la conexión universidad-empresa.

La iniciativa, liderada en la UC por las profesoras Elisa Baraibar y María Odriozola, se enmarca en las ayudas para acciones de internacionalización del Vicerrectorado de Relaciones y Estrategia Internacional y cuenta con la participación de especialistas de EGADE Business School, del TEC de Monterrey, quienes han desarrollado previamente el proyecto con sus estudiantes.

Baraibar ha explicado que este proyecto se articula en torno a dos líneas de trabajo complementarias. Por un lado, una vertiente académica, centrada en el análisis biométrico del 'elevator pitch' emprendedor; y, por otro, una dimensión institucional orientada a la transferencia de resultados y demostraciones, surgidas en la 46ª Conferencia Española de Decanas y Decanos de Economía y Empresa (CONFEDE) 'Liderando la evolución de la educación en economía y empresa', celebrada en enero en el TEC de Monterrey.

El equipo visitante está formado por especialistas internacionales en innovación educativa, emprendimiento y neurogobernanza pertenecientes a EGADE Business School y al Tecnológico de Monterrey.

Entre ellos destacan Eloísa Pérez, directora de Innovación Curricular en EGADE; Omar Velasco, experto en IA aplicada y simulación en EGADE; Isaac Lemus, experto en innovación estratégica y neurogobernanza en EGADE; e Isaac Lucatero, de la dirección de Soluciones de Aprendizaje del Tecnológico de Monterrey.

Durante la estancia en la UC del equipo mexicano, se han desarrollado, además de las sesiones biométricas, talleres sobre IA generativa aplicada al emprendimiento y reuniones de colaboración académica.

Así, han mantenido diversas sesiones con representantes del equipo rectoral, lideradas por el vicerrector de Relaciones y Estrategia Internacional de la UC, Luis Muñoz, con el objetivo de explorar nuevas líneas de colaboración académica y tecnológica entre ambas instituciones.

TECNOLOGÍA BIOMÉTRICA

La propuesta incorpora herramientas de monitorización biométrica para analizar la respuesta fisiológica del estudiantado durante la defensa de proyectos empresariales, así como la reacción de empresarios reales ante sus presentaciones.

Las variables monitorizadas incluyen aspectos como niveles de activación fisiológica y estrés, momentos críticos del discurso, o atención y engagement de la audiencia.

Además, el proyecto integrará inteligencia artificial generativa para elaborar informes individualizados que faciliten procesos de retroalimentación y mejora continua del alumnado.

El proyecto culminará con la presentación de resultados en CONFEDE, donde la experiencia será compartida con responsables académicos y universidades de toda España.