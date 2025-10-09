Archivo - La UC inaugura su temporada expositiva con la muestra 'Jorge Castillo, Premio Nacional de Arte Gráfico 2023' - UC - Archivo

La Universidad de Cantabria (UC) inaugura la temporada expositiva de este curso académico con la muestra 'Jorge Castillo, Premio Nacional de Arte Gráfico 2023' en torno a la obra de uno de los máximos representantes del arte español contemporáneo, que se ubicará en la Sala de Exposiciones del Paraninfo universitario del 15 de octubre de 2025 hasta el 16 de enero de 2026.

Esta exposición se presentó por primera vez en 2024 en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando con motivo de la recepción del Premio Nacional de Arte Gráfico a Jorge Castillo y supone la muestra más importante celebrada en España sobre los grabados del artista.

La iniciativa, organizada desde el Área de Exposiciones (Vicerrectorado de Cultura y Transferencia a la Sociedad), se enmarca en la línea de colaboración expositiva dentro del arte gráfico que mantiene la UC con Calcografía Nacional y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando desde hace más de 25 años.

Según ha informado este jueves la UC, se expondrán cuatro planchas, dos carpetas y 40 estampas, donadas por Marienza Binetti, exmujer del artista, y por el propio Jorge Castillo a Calcografía.

Por su parte, la UC aporta como novedad a la exposición presentada en 2024 dos obras pertenecientes a su Colección Museográfica, conservadas en los fondos de arte gráfico de la institución universitaria.

De esta manera, el público podrá ver una selección representativa de las diversas iconografías y planteamientos visuales del artista, así como de sus procesos y experiencias en el campo del grabado calcográfico.

Como se recoge en el catálogo de la exposición, Jorge Castillo recibió el Premio Nacional de Arte Gráfico 2023 "en reconocimiento a su prolífica y coherente trayectoria gráfica. Las múltiples soluciones técnicas del repertorio gráfico de Castillo sintetizan sus claves estéticas, a una figuración a veces clasicista, a veces idealizada, con una consistente estructura formal y matérica".

Además, el jurado destacó por unanimidad que "su extensa producción grabada ha contribuido a afianzar a Castillo como uno de los principales representantes del arte español contemporáneo y a proyectar su obra en Europa y Norteamérica".

DOCUMENTAL EN TORNO AL PROCESO CREATIVO DEL ARTISTA

El mismo día de la inauguración oficial, que tendrá lugar a las 19.30 horas, se realizará la proyección y posterior coloquio con Jorque Castillo sobre la película 'Aletheia', dirigida por Yolanda Quirós, quien estará también en el acto.

Esta actividad paralela será a las 18.00 horas en la sala Fray Antonio de Guevara del Paraninfo UC, con acceso libre hasta completar aforo. El documental analiza y recorre parte del proceso creativo del artista, permitiendo adentrarse en su universo iconográfico y plástico.

PROGRAMA DE VISITAS GUIADAS Y TALLERES DIDÁCTICOS

La propuesta se completa con el habitual programa de visitas guiadas y talleres didácticos ofertados desde el Área de Exposiciones UC, que cuenta con actividades diseñadas por el Gabinete didáctico, que coordinan los profesores del Departamento de Educación Ricardo González y Víctor Alba.

Las actividades y visitas están abiertas a los centros escolares y otros colectivos, previa cita en el teléfono 942 202 001 o en el mail area.exposiciones@unican.es. En este sentido, permanecerá abierta, de lunes a viernes, de 17 a 20 horas.

Jorge Castillo (Pontevedra, 1933) está considerado como uno de los principales representantes del arte español de la segunda mitad del siglo XX y es el artista gallego vivo de mayor proyección internacional.

Su obra forma parte de colecciones tan prestigiosas como las del Carnegie Museum of Art (Pittsburgh, EE.UU.), el Guggenheim Museum de Nueva York, la Nationalgalerie de Berlín o el San Francisco Museum of Modern Art.