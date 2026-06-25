La UC inicia la elaboración de su Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo con una jornada participativa - UC

SANTANDER, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) ha comenzado el proceso de elaboración de su Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo (PMST) con una jornada de presentación y participación en la que han intervenido representantes institucionales, administraciones públicas, organizaciones vinculadas a la movilidad y la sostenibilidad, representantes sindicales, estudiantes y personal de la universidad.

Así lo ha informado este jueves la institución académica, que ha indicado que el plan responde a las exigencias recogidas en Ley de Movilidad Sostenible para centros de trabajo de determinadas dimensiones y tiene como finalidad analizar los desplazamientos asociados a la actividad universitaria para definir medidas que favorezcan modos de transporte más sostenibles, seguros y accesibles.

La vicerrectora de Sostenibilidad y Espacios, María Margallo, ha explicado que la universidad debe disponer de este instrumento antes de 5 de diciembre de este año y que su elaboración se plantea como un proceso abierto a la participación de los distintos colectivos implicados.

En este sentido ha incidido en que la movilidad asociada a los desplazamientos diarios constituye "una parte relevante de las emisiones indirectas de la institución", por lo que el objetivo es "identificar alternativas que contribuyan a reducir su impacto ambiental mediante un mayor uso del transporte público, la movilidad activa y otras fórmulas de desplazamiento compartido".

Durante la sesión se ha presentado el alcance del futuro plan, que abarcará la movilidad generada por el conjunto de la actividad universitaria y no únicamente los desplazamientos cotidianos de estudiantes y trabajadores. El proceso incluirá una fase de diagnóstico, análisis técnico, definición de propuestas, planificación temporal y seguimiento mediante indicadores que permitan evaluar su evolución.

La jornada ha servido también para dar a conocer los primeros resultados de la Encuesta de Movilidad de la Universidad de Cantabria, en la que participaron cerca de un millar de personas de la comunidad universitaria.

Los datos muestran que el vehículo privado continúa siendo el principal modo de acceso al campus, utilizado en el 41,2% de los desplazamientos, mientras que el 20,3% de las personas encuestadas acude a pie. El estudio refleja asimismo margen para favorecer cambios de hábitos de movilidad, especialmente hacia el transporte público, condicionado a mejoras en la oferta de servicios y en las infraestructuras disponibles.

En la presentación han participado, entre otros, representantes de la Dirección General de Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Cantabria, consultores responsables de la asistencia técnica del proyecto, miembros de la comunidad universitaria, y organizaciones vinculadas a la movilidad sostenible y colectivos ciclistas como Ecologistas en Acción, Cantabria Con Bici e Ingebike.