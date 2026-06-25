UC participará en Felisa con una programación que tendrá lectura, divulgación científica y transferencia de conocimiento

SANTANDER 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) participará en la Feria del Libro de Santander y Cantabria (Felisa), que se celebra desde este viernes, 26 de junio, hasta el 5 de julio en la Plaza Porticada, con una programación que combina promoción de la lectura, divulgación científica y transferencia del conocimiento.

A través del grupo de monologuistas científicos ConcienciaT de la UC, la Biblioteca Universitaria, la Editorial de la universidad y el Instituto de Física de Cantabria, la institución contribuirá con una de las principales citas culturales de la región, gracias al desarrollo de actividades dirigidas a todos los públicos.

La divulgación científica tuvo un primer protagonismo el miércoles con la celebración de los monólogos científicos de ConcienciaT en el parque San Martín del Mar, la actividad acercó al público diferentes temas científicos relacionados con el mar.

En esta misma línea, la Biblioteca Universitaria se incorpora a la propuesta de Felisa, en el itinerario 'Leer el mar', con una selección de 30 títulos de su colección.

La iniciativa invitará a descubrir historias vinculadas al océano y al mundo marítimo a través de obras que abordan la aventura, los viajes, la exploración, la memoria marinera y la ficción ambientada en el mar.

La participación de la Biblioteca UC en la feria se completa con su presencia en la exposición fotográfica Felisa lee, abierta al público en el hall de la Biblioteca Central de Cantabria hasta el próximo 5 de julio.

La muestra reúne retratos de lectoras llamadas Felisa y cuenta con la participación de varias usuarias de la Biblioteca Universitaria que comparten su vínculo con la lectura y el papel que las bibliotecas desempeñan como espacios de acceso al conocimiento y la cultura.

Felisa cuenta también con la participación de la Editorial de la Universidad de Cantabria, que presenta un stand en la feria con una selección representativa de su catálogo académico y divulgativo, integrada por "novedades editoriales y títulos ya consolidados".

Con cerca de un millar de títulos organizados en 16 colecciones, la editorial constituye una herramienta para difundir y transferir el conocimiento generado en la UC.

También abrirá la ciencia mediante la publicación de obras en acceso gratuito a través de su página web -www.editorial.unican.es-, favoreciendo el acceso libre al conocimiento y ampliando su alcance más allá del ámbito académico.

Asimismo, la programación científica se completará en los próximos días de la mano del Instituto de Física de Cantabria (IFCA), que desarrollará dos actividades de observación astronómica abiertas al público.

El 30 de junio, a las 12.00 horas, el IFCA instalará un telescopio solar, junto a la grúa de piedra, que permitirá observar de forma segura la superficie del Sol y conocer algunos de los fenómenos físicos asociados a la actividad solar.

Posteriormente, el 4 de julio, a las 22.30 horas, en el mismo lugar, ofrecerá una sesión de observación nocturna con telescopio astronómico para acercar a los asistentes la exploración del cielo y algunos de los objetos celestes más destacados visibles.