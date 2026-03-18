La UC presenta en Japón el proyecto PrehGastro, que une ciencia prehistórica y gastronomía cántabra

La directora del Grupo EvoAdapta de la UC, Ana Belén Marín, junto al al anfitrión, Shynia Shoda, y a una productora de sirope de Nara - UC

SANTANDER, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora del Grupo EvoAdapta de la Universidad de Cantabria (UC), Ana Belén Marín, ha presentado en Japón el proyecto 'PrehGastro', una iniciativa pionera que nace con el objetivo de unir la investigación prehistórica de primer nivel con la excelencia gastronómica de Cantabria.

Así lo ha explicado la propia Marín durante su participación en el Congreso sobre la materia celebrado en el Instituto Nacional de Investigación de Bienes Culturales de Japón, que ha contado con la participación de profesionales nipones del turismo y de la cultura.

El proyecto PrehGastro se basa en "evidencia científica" que busca generar turismo de alto valor añadido y dinamizar el entorno rural. Para ello, "parte de una base sólida" al ser Cantabria epicentro de la Prehistoria, con cuevas Patrimonio de la Humanidad como Covalanas o El Castillo, y también "cuna de una cocina de vanguardia avalada por estrellas Michelín y Soles Repsol".

Al hilo, la directora del Grupo EvoAdapta ha explicado que PrehGastro "se cimentó" en tests de concepto, en los que profesionales analizaron la propuesta, y en encuestas de viajeros para identificar qué busca el público en una experiencia arqueogastronómica.

Un planteamiento que ha convertido a PrehGastro en "un modelo exportable" de desarrollo territorial sostenible, en opinión de Marín, que cree que "Japón reúne las condiciones idóneas" para desarrollarlo.

En este sentido, ha subrayado que "compartimos los mismos ingredientes fundamentales: patrimonio de UNESCO, una investigación de primer nivel -como demuestran el hallazgo de los contenidos en las cerámicas del periodo Jomon, las más antiguas del mundo- y una cultura gastronómica donde el detalle se eleva a categoría de arte".

Durante su estancia, Marín participó en seminarios sobre métodos de cocina del pasado, junto a especialistas japoneses, canadienses y austríacos, dirigidos por el anfitrión Shinya Shoda, jefe de Cooperación Internacional del instituto y cofundador de la revista Archaeology of Food and Foodways. También visitó sus laboratorios, donde ha conocido técnicas avanzadas para el análisis de lípidos en cerámicas antiguas, una línea de investigación paralela a los estudios que dan vida a PrehGastro.

Por último, como broche de oro, participó en la degustación de una experiencia arqueogastronómica inspirada en el período Nara (año 710). Un banquete en el que, según Marín, "la atención al detalle y el exquisito cuidado en la elaboración y el emplatado" demostraron la sensibilidad japonesa hacia la relación entre patrimonio, memoria y gastronomía. Una sensibilidad alineada con el espíritu de PrehGastro.

PrehGastro plantó su primera semilla en 2024 y, tras su éxito, ha extendido sus raíces hasta los Valles Pasiegos junto con el Programa LEADER. De este modo, la Prehistoria cántabra ya se puede "saborear" de manera innovadora en un menú degustación del Restaurante Ronquillo en Ramales de la Victoria. Éste ofrece un "viaje por el paladar de nuestros ancestros" que conecta las evidencias científicas halladas en yacimientos y cuevas visitables, como Covalanas y Cullalvera, con la creatividad culinaria del chef David Pérez, ha informado la UC en nota de prensa.

Esta simbiosis entre pasado y futuro, entre investigación y tradición, es precisamente la "receta" que la investigadora ha llevado a Japón. Gracias a esta participación internacional, se abren nuevas vías de colaboración para seguir valorizando el patrimonio prehistórico.