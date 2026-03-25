La UC recibe a la consejera de Investigación y Universidades de la Generalitat para reforzar la cooperación científica

La rectora de la UC, Conchi López, la consejera de Investigación y Universidades de la Generalitat de Cataluña, Núria Montserrat Pulido, y el consejero de Universidades, Sergio Silva - UC

Núria Montserrat Pulido plantea el eclipse solar como oportunidad de colaboración científica entre diferentes autonomías SANTANDER 25 Mar. (EUROPA PRESS) - La rectora de la Universidad de Cantabria (UC), Conchi López, ha recibido este miércoles en el Pabellón de Gobierno a la consejera de Investigación y Universidades de la Generalitat de Cataluña, Núria Montserrat Pulido, en el marco de una visita institucional orientada a explorar nuevas vías de colaboración en educación superior, investigación e innovación.

En el encuentro ha participado también el consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades del Gobierno de Cantabria, Sergio Silva.

Se trata de una primera toma de contacto, según han señalado los asistentes, para identificar líneas de colaboración en ámbitos como la captación de talento investigador, la transferencia de conocimiento o el desarrollo de programas formativos innovadores, en un contexto marcado por los retos europeos y globales en ciencia y educación superior.

Montserrat Pulido ha destacado que ambas comunidades comparten retos en ámbitos estratégicos como el sector biomédico, la computación, la física cuántica o las tecnologías verdes. En este sentido, ha defendido la colaboración como vía para avanzar con mayor rapidez en estos campos y ha puesto en valor el papel central de la universidad en la generación de conocimiento.

La consejera catalana también ha señalado el interés en conocer de primera mano el funcionamiento de los institutos mixtos de investigación de Cantabria y ha planteado la voluntad de mantener una relación continuada, con futuras visitas institucionales recíprocas.

La rectora, por su parte, ha incidido en la necesidad de reforzar alianzas entre sistemas universitarios regionales en un entorno global competitivo. Según ha explicado, la colaboración permite compartir recursos, generar proyectos de mayor impacto y mejorar la posición en el contexto europeo e internacional. Asimismo, ha señalado el interés de la delegación catalana por iniciativas como los programas de microcredenciales o los modelos de relación universidad-empresa impulsados en la UC.

En este sentido, el consejero de Educación ha subrayado la importancia de la colaboración interterritorial como herramienta para mejorar la calidad del sistema universitario. Ha señalado que los espacios de coordinación entre comunidades autónomas permiten "trabajar conjuntamente y avanzar no solo cuantitativamente sino también en el plano de la calidad", y ha destacado el papel de la Universidad de Cantabria como institución abierta a la cooperación.

EL ECLIPSE SOLAR COMO OPORTUNIDAD DE COLABORACIÓN CIENTÍFICA

Uno de los elementos destacados de la reunión ha sido la referencia al eclipse solar total previsto para el 12 de agosto, un fenómeno que no se producía en España desde hace más de un siglo. La consejera catalana ha planteado la posibilidad de desarrollar iniciativas conjuntas de ciencia ciudadana, investigación y divulgación en torno a este evento, en el que participarán diferentes comunidades autónomas.

Además del enfoque científico, Pulido ha señalado la relevancia de incorporar perspectivas desde las humanidades, vinculadas a la observación y la interpretación cultural del fenómeno.

La reunión con la rectora ha sido el inicio de una jornada de trabajo que incluye visitas a varios centros de investigación vinculados a la UC, como el Instituto de Física de Cantabria, el Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria (IBBTEC) y el Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL), con el objetivo de conocer sus líneas de investigación y explorar posibles vías de colaboración.

La visita se enmarca en la estrategia de fortalecimiento de la cooperación entre sistemas universitarios autonómicos, con especial atención a la transferencia de conocimiento, la innovación y la respuesta conjunta a los retos científicos y sociales, ha informado la UC.

En la cita han participado también, por parte de la UC, el vicerrector de Investigación, Transferencia y Doctorado, Luigi dell'Olio, y el director del Área de Investigación, Ignacio Varela; además de Javier Selva, director general de Transferencia del Conocimiento de la Generalitat.