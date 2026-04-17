La UC recibe una donación de más de 3.000 obras, con ejemplares únicos desde el siglo XVII sobre derecho natural - UC

SANTANDER 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) ha recibido una colección de más de 3.000 obras donadas por el catedrático emérito de la Universidad de Zaragoza Juan José Gil Cremades, entre las que se encuentra un conjunto de cerca de 200 volúmenes considerados fondo antiguo, algunos fechados en torno al año 1600.

La singularidad de estos ejemplares radica en su carácter prácticamente único, tanto por su antigüedad como por su notable estado de conservación tras siglos de circulación y uso, ha informado la institución académica.

El fondo, centrado en el ámbito del derecho natural, permite documentar la evolución del pensamiento jurídico europeo entre los siglos XVII y XX, una línea de investigación en la que Gil Cremades es una figura de referencia. La colección se encuentra en proceso de catalogación y análisis por parte del personal de la División de Derecho y Económicas de la Biblioteca universitaria (BUC).

Entre las piezas más destacadas figura 'Memoria, entendimiento y voluntad' (1677), de Lorenzo Ortiz, una primera edición impresa en Sevilla que pertenece al género barroco de los libros de emblemas, que combina imagen y texto para transmitir enseñanzas morales. También se conserva 'De jure naturae et Gentium' (1716), de Samuel Pufendorf, una obra clave en la construcción del derecho natural moderno, cuya edición destaca por la calidad de sus grabados y su simbología tipográfica.

Otro de los volúmenes relevantes es 'Pensamientos de Pascal sobre la religión' (1790), cuya edición fue realizada por la imprenta de la Viuda de Blas Miedes, un caso documentado de continuidad empresarial femenina en la tipografía española del siglo XVIII. La trayectoria de este taller permite contextualizar la participación de mujeres en la producción editorial de la época, un aspecto poco representado en los estudios tradicionales.

El responsable de la División de Derecho y Económicas de la Biblioteca, Javier Mata, explica que los fondos antiguos "son prácticamente ejemplares únicos porque muchas veces tienen encuadernaciones diferentes o ilustraciones realizadas para quien encargó el libro", lo que incrementa su valor documental.

Mata destaca también la relevancia de contar con este tipo de colecciones en una institución relativamente joven. "Aporta mayor relevancia a los recursos de la Universidad", al tiempo que exige condiciones específicas de conservación relacionadas con la luz, la ventilación y el control ambiental.

La incorporación de esta donación amplía, de esta forma, los recursos disponibles para la investigación en historia del derecho y cultura impresa, al tiempo que introduce materiales que permiten analizar tanto el contenido intelectual como la dimensión material del libro antiguo.

El fondo permanece accesible a la consulta en sala en la misma biblioteca y forma parte de un proceso de trabajo a largo plazo que incluye su clasificación, posible cesión parcial a otras instituciones y participación en exposiciones especializadas.