La UC registra un innovador software que permitirá a los vehículos submarinos seguir trayectorias de manera autónoma

José Joaquín Sainz (izquierda), y Elías Revestido, en el laboratorio de la ETS de Náutica - UC

SANTANDER, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) se encuentra en fase de registro de un software innovador que permitirá a los vehículos submarinos seguir trayectorias de manera autónoma.

Este avance, fruto de la colaboración entre los grupos de investigación Automática y Robótica Marítima AUROMAR, e Ingeniería de Control, GIC, y la empresa internacional Casco Antiguo, busca mejorar la eficiencia en tareas de inspección submarina, incluso en condiciones adversas como corrientes o turbidez, ha informado la institución académica.

La herramienta desarrollada desde la UC permite realizar el seguimiento de trayectorias mediante waypoints, o puntos de referencia, de forma autónoma por un Vehículo Submarino Operado a Distancia (ROV).

Para ello, se ha realizado la integración mediante una interfaz gráfica del software de control y del software desarrollado facilitando al operador el establecimiento de una trayectoria en un entorno conocido y el inicio de seguimiento autónomo de forma sencilla.

El coordinador del grupo AUROMAR de la UC, Elías Revestido, ha explicado que, hasta este momento, el proceso se realizaba manualmente "y los clientes tenían bastante interés en que los vehículos pudieran hacer un seguimiento de un conjunto de waypoints de forma autónoma. Es ahí cuando decidimos colaborar con la empresa Casco Antiguo para poner en marcha este software que se encuentra en proceso de registro".

Durante aproximadamente un año y medio, Revestido y su equipo, con la colaboración del grupo de Ingeniería de Control de la Escuela de Ingenieros Industriales, han estado trabajando en el proyecto, realizando simulaciones por ordenador y ensayos en la bahía de Santander.

Para su ejecución, el grupo AUROMAR y el grupo GIC, especializados en la investigación de algoritmos de control y en visión artificial, pusieron parte de su experiencia previa en algoritmos que permiten al vehículo posicionarse y seguir trayectorias de forma autónoma, así como extraer mapas del fondo marino.

"También buscamos algoritmos que le puedan dar autonomía al vehículo, ya sea para seguir trayectorias, para posicionarse en un punto y también algoritmos de visión para poder ver debajo del agua. En condiciones de alta turbidez somos capaces de visualizar el objetivo que tengamos, ya sea un pecio o una estructura subacuática", ha detallado Revestido.

El nuevo software tiene diversas aplicaciones en múltiples industrias, como evaluación de la integridad de diques, puentes y tuberías submarinas; mapeo del fondo marino y monitorización de ecosistemas submarinos; monitoreo de cables de comunicación y energía submarinos o exploración de pecios y restos históricos en el fondo marino.

Estas aplicaciones no solo mejoran la "eficiencia y exactitud" de las operaciones, sino que también "contribuyen a la seguridad y sostenibilidad", según Revestido.

GRUPO AUROMAR Y GRUPO GIC

El grupo AUROMAR de la ETS de Náutica, junto al grupo GIC de la ETS de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación, está formado por ocho investigadores.

En sus orígenes el grupo AUROMAR trabajaba con vehículos de superficie, en proyectos de turboferris para reducir los movimientos verticales y mejorar el confort de los pasajeros, y posteriormente, con vehículos subacuáticos, a partir de 2007, centrándose en la investigación de algoritmos de control para facilita la navegación autónoma.

Es el caso del robot 'BlueRov2', un vehículo submarino tripulado a distancia, que puede llegar a una profundidad máxima de 250 metros y un alcance de 300 metros y permite realizar inspecciones detalladas de estructuras submarinas, como obras vivas y otras estructuras offshore, entre otras actuaciones.

Gracias al sistema desarrollado por la UC, este robot puede seguir de manera autónoma una serie de waypoints, incluso en condiciones adversas como corrientes subacuáticas. Esto tiene múltiples aplicaciones para las empresas que realizan inspecciones submarinas, según el profesor ayudante doctor y miembro del grupo AUROMAR, José Joaquín Sainz.

Durante estas casi dos décadas de actividad desde su fundación en 1997, AUROMAR ha trabajado en proyectos con la administración pública y otras universidades españolas e internacionales, del Reino Unido y Australia, así como en el ámbito de defensa y empresas del sector privado.