La UC reúne esta semana a estudiantes de cuatro universidades europeas para desarrollar una solución de IA para una empresa cántabra. - UC

SANTANDER 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cuatro estudiantes de universidades de Alemania, Francia, Grecia y Finlandia se encuentran esta semana en la Universidad de Cantabria (UC) para desarrollar, junto al consorcio exportador Santander Fine Food, una solución basada en inteligencia artificial (IA) que ayude a la empresa a competir en los mercados internacionales.

En un comunicado, la entidad universitaria ha subrayado que la estancia de estos jóvenes en la capital cántabra es el resultado del Santander Fine Food Challenge, un reto empresarial organizado en el marco de los Clubes de Investigación de EUNICE.

La iniciativa ha conseguido la participación de más de un centenar de estudiantes de distintas disciplinas de las diez universidades europeas que conforman la alianza, y el grupo ganador está visitando ahora Cantabria para conocer el funcionamiento de la empresa, contrastar sus ideas con sus responsables y mejorar la propuesta presentada al concurso.

Santander Fine Food (SFF) es un consorcio exportador con sede en Santander que agrupa a empresas españolas especializadas en la producción de alimentos premium. Su actividad consiste en facilitar a clientes internacionales el acceso a una selección de productos gastronómicos de distintas empresas a través de un único interlocutor. El desafío planteado al estudiantado consistía en diseñar una solución de IA que ayudara a SFF a mejorar su posición en los mercados internacionales.

Las propuestas debían ser viables para una empresa de su tamaño, tanto desde el punto de vista técnico como económico y organizativo, y demostrar un impacto medible en, al menos, tres Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El reto trasladó así a los participantes una situación empresarial concreta: cómo aprovechar las posibilidades de la IA para mejorar la actividad internacional de una empresa con recursos limitados.

MÁS DE 130 ESTUDIANTES INSCRITOS EN DIEZ UNIVERSIDADES EUROPEAS

La convocatoria recibió más de 130 inscripciones de estudiantes de las diez universidades que integran EUNICE. Tras una primera selección coordinada por la Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg (BTU), de Alemania, se constituyeron 20 equipos internacionales e interdisciplinares, integrados por cinco estudiantes cada uno.

Diez de estos grupos llegaron a presentar una propuesta final, evaluada por un comité internacional en el que participó SFF. Las cinco mejores soluciones fueron defendidas ante la empresa el pasado 28 de octubre, cuando se seleccionó al equipo ganador.

UNA SEMANA DE TRABAJO CON EMPRESAS E INSTITUCIONES DE CANTABRIA

La programación ha comenzado este lunes con la mesa redonda 'Connecting Universities, Business and Territory: Opportunities for Innovation and Internationalisation in Cantabria', dedicada a las oportunidades y dificultades que encuentran las empresas de la región en sus procesos de internacionalización y adopción de nuevas tecnologías.

En el encuentro han participado el vicerrector de Transformación Universitaria de la UC, Gabriel Moncalián; además de Antonio Molleda y Roberto Iglesias, de la Cámara de Comercio de Cantabria; Ignacio Abaitua, de SODERCAN, y Manuel Blanco Madrazo, de ICEX España Exportación e Inversiones.

La sesión ha permitido a los estudiantes conocer el entorno empresarial en el que opera SFF y contrastar su propuesta con representantes de entidades vinculadas a la actividad económica y la internacionalización.

Durante su estancia, los estudiantes también mantendrán encuentros de trabajo con el consorcio para conocer con mayor detalle su actividad y las condiciones en las que podría aplicarse la solución propuesta.

El programa incluye visitas a otras empresas de Cantabria, como El Capricho, en Santoña, y La Ermita, en Casar de Periedo, así como sesiones de trabajo en equipo.

Al finalizar la semana, los participantes presentarán a Santander Fine Food una versión revisada de su propuesta y estudiarán con la empresa los posibles siguientes pasos.