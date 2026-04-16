UGT convoca mañana huelga en el comercio textil en defensa de los derechos y el salario del convenio de Cantabria

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SANTANDER, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

UGT ha convocado este viernes 17 de abril una huelga general en el comercio textil de Cantabria en defensa de los derechos y salarios del convenio sectorial autonómico y en contra del de ámbito estatal suscrito por los sindicatos CCOO y FETICO y la patronal Asociación Retail Textil España (ARTE).

En un comunicado, el sindicato ha informado que la huelga afectará a 3.000 trabajadores de las plantillas de las grandes empresas del sector con al menos 400 empleados o una superficie de 3.500 metros cuadrados y de aquellas con establecimientos en tres comunidades autónomas.

La huelga en Cantabria coincidirá con paros de 24 horas convocados en Galicia y en algunas provincias, además de movilizaciones y concentraciones de protesta por todo el país.

De todos modos, la responsable del Sector de Comercio de UGT en Cantabria, Noemí Secadas, ha advertido que "esta es una huelga contra un convenio colectivo estatal que no sólo afectará a las grandes empresas porque terminará afectando a todas las del sector".

La anterior huelga general en el comercio textil cántabro fue hace 28 años (1998) para lograr un nuevo convenio colectivo autonómico que, entre otras cuestiones, eliminó por aquel entonces el trabajo obligatorio del sábado por la tarde en los tres meses de verano.

La siguiente referencia de un paro de 24 horas en el sector fue el convocado también por UGT el 7 de enero de 2023, aunque exclusivamente en el Grupo Inditex y que no se llevó a cabo por un acuerdo previo en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA) para que se aplicara el convenio colectivo de Cantabria en todas las marcas y establecimientos de la multinacional.

Para Secadas, "se mire por donde se mire, el convenio estatal de ARTE es una agresión en toda regla a los salarios y a los derechos de las trabajadoras, algunos de ellos esenciales en la conciliación de la vida laboral y familiar, como el trabajo en sábados por la tarde, domingos y festivos".

"La huelga responde a un convenio estatal que implica un paso atrás histórico en las condiciones salariales y laborales del sector en Cantabria y que elimina todo lo que tanto ha costado conseguir en la negociación colectiva de nuestro convenio autonómico; y todo ello, en beneficio de unas grandes cadenas comerciales especialmente interesadas en el menor salario posible, la precariedad laboral y el trabajo obligatorio en sábados, domingos y festivos", ha denunciado la sindicalista.

PÉRDIDA DE DERECHOS Y DOBLE ESCALA SALARIAL

La responsable autonómica del Sector del Comercio de UGT ha advertido que si se admite el convenio colectivo estatal, "que no se aplicará en el País Vasco porque como aquí supondría un retroceso significativo en los derechos laborales2, se generará "una injusta doble escala salarial porque conlleva unas retribuciones de entre 2.000 y 3.000 euros anuales menos para las nuevas contrataciones".

"Además, en 1998 se hizo una huelga en el comercio textil de Cantabria para acabar con los abusos del trabajo del sábado por la tarde y eliminarlo en los tres meses de verano y ahora, 28 años después, el convenio estatal de ARTE pretende hacerlo obligatorio con los domingos y festivos por necesidades de la empresa y sin las compensaciones en dinero o en tiempo de trabajo del convenio de Cantabria que tanto ha costado conseguir", ha enfatizado.

Para la sindicalista, "está claro que los firmantes de este inaceptable convenio estatal no parecen muy interesados en respetar la conciliación de la vida laboral y familiar".

La secretaria de Comercio de UGT en Cantabria ha animado a secundar la huelga porque, además de la compensación por los sábados por la tarde, "el convenio que tanto favorece a las grandes cadenas del comercio textil liquida otros derechos importantes: desde la retribución de festivos, los pluses de actividad y escaparates o la consolidación de horas a contrato".

En coincidencia con la huelga general en el comercio textil de Cantabria, UGT ha convocado dos concentraciones de protesta: la primera, a las 11 horas, frente a la sede principal de Zara en Santander; y por la tarde, a las 18 horas, en Valle Real, donde se ubican varias de las marcas empresariales afectadas.