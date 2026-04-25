UGT convoca el 2 de mayo una segunda huelga en el comercio textil de Cantabria contra el convenio estatal

Archivo - Chaquetas americanas en una tienda de ropa.-ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT ha convocado una segunda jornada de huelga general en el comercio textil y del calzado de Cantabria para el sábado 2 de mayo, que sucede a la del pasado 17 de abril, que fue secundada por un 65 por ciento de las plantillas afectadas contra el convenio estatal del sector.

En un comunicado, UGT ha señalado que esta medida responde a que se han añadido "más aspectos lesivos" para los trabajadores de la comunidad en el documento tras la mesa negociadora del día 20 --como menos días de vacaciones o una disminución de la prestación durante las bajas--, por lo que supondrá "un paso más" para excluir a la región del mismo.

La huelga afectará a unos 3.000 trabajadores de Cantabria de aquellas empresa con al menos 400 empleados, una superficie mínima de 3.500 metros cuadrados o con establecimientos en al menos tres comunidades autónomas; a los que se unen las del comercio de calzado "que no tienen la misma afectación que el textil pero también verán disminuidas sus condiciones laborales en caso de implantarse el acuerdo estatal", ha subrayado.

Según ha precisado el responsable autonómico de Acción Sindical de FeSMC-UGT, Eliseo Alonso, esta segunda huelga tiene el mismo objetivo que la primera, que Cantabria sea excluida del convenio colectivo estatal de grandes marcas del sector o ARTE (Asociación Retail Textil España) "que ha añadido más aspectos lesivos para las trabajadoras de Cantabria en una reunión de la mesa negociadora el pasado día 20".

"Por si fuera poca la agresión que suponía el convenio de ARTE para las trabajadoras de Cantabria, ahora se agregan, entre otros perjuicios, menos días de vacaciones o una disminución de la prestación durante las bajas, además de un texto de convenio que incluye el preacuerdo en materia económica", ha recalcado.

Asimismo, el sindicalista ha destacado que UGT "ha decidido dar un paso más para excluir a Cantabria del convenio estatal de ARTE en las mismas condiciones que lo ha hecho el País Vasco".

Este lunes, 27 de abril, se ha convocado una reunión de mediación en el ORECLA (Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales) previa a la huelga convocada el 2 de mayo y la que han sido citadas todas las partes implicadas; UGT y los sindicatos CCOO y Fetico y USO, las asociaciones cántabras del textil y calzado, y la patronal ARTE.