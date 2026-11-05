UGT exige en el Día de las Personas Cuidadoras financiación para salarios y condiciones laborales dignas en dependencia

Cartel - UGT

SANTANDER 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación UGT Servicios Públicos en Cantabria ha exigido este jueves a las administraciones públicas "financiación suficiente" para que la atención a la dependencia tenga "plantillas adecuadas, salarios dignos y condiciones laborales que garanticen la calidad de los cuidados".

El sindicato conmemora este 5 de noviembre el Día Internacional de las Personas Cuidadoras mientras prosigue en Cantabria con su campaña nacional 'Por la dignidad de los cuidados', que inició el 7 de octubre por las diferentes residencias, centros de día, de teleasistencia y de otros servicios de atención y apoyo, además de en la ayuda a domicilio de la región.

En un comunicado, la secretaria de Dependencia de UGT en Cantabria, Gema Fernández, ha explicado que la campaña reclama "que la importancia social de las personas trabajadoras de este sector se traduzca en derechos laborales efectivos y en un compromiso real de las administraciones públicas porque no hay que olvidar que los cuidados sostienen la vida, favorecen la autonomía personal y permiten que millones de personas participen plenamente en la sociedad".

Para la sindicalista, no se puede considerar esencial una actividad y mantener al mismo tiempo "salarios insuficientes, jornadas fragmentadas, sobrecarga de trabajo y falta de reconocimiento profesional".

Fernández ha recordado en esta efemérides que "hasta el propio Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha reconocido en una resolución la importancia de los cuidados y su estrecha relación con la dignidad, la igualdad, la autonomía y el ejercicio de otros derechos fundamentales"

"Esta importancia no se corresponde con los salarios y las condiciones laborales que sufren sus profesionales", ha denunciado Fernández, para quien "no es posible garantizar una atención respetuosa con los derechos humanos si las personas encargadas de prestarla carecen de tiempo suficiente, trabajan en condiciones inseguras o ven limitados sus propios derechos laborales".

La secretaria de Dependencia de UGT en Cantabria ha enfatizado que la dignidad de quienes reciben atención y la de quienes la prestan no pueden separarse y ha insistido en que, dentro de sus competencias correspondientes, el Gobierno de España, las comunidades autónomas, las diputaciones y los ayuntamientos "deben traducir estos principios en financiación, planificación, servicios accesibles y mecanismos efectivos de control".

POR UN CONVENIO AUTONÓMICO

UGT ha exigido igualmente fortalecer la negociación colectiva, garantizar la participación de los trabajadores en la organización de los servicios y evitar que la externalización y la competencia "por precios deterioren el empleo y la calidad de la atención".

Al hilo, Fernández ha señalado que UGT viene reclamando un convenio colectivo autonómico que "dignifique" esta actividad profesional que emplea a casi 10.000 personas en Cantabria y que se adapte a la realidad laboral del sector en la comunidad autónoma.

Y para ello, "es obligado que los grupos políticos cambien un artículo de la Ley de Dependencia para no seguir dependiendo de un convenio estatal desfasado y muy precario en su contenido", ha subrayado.

La secretaria de Dependencia de UGT ha indicado que tanto su sindicato como CCOO ya han solicitado el procedimiento para la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación para los trabajadores de los servicios de ayuda a domicilio.