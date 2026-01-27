UGT-FICA insta a Repsol a readmitir al trabajador despedido en Cantabria y amenaza con protestas "más contundentes"

Concentración de la plantilla de Repsol contra el despido de un empleado en Aguayo. - UGT-FICA

SANTANDER 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria, Construcción y Agro UGT-FICA ha instado a Repsol Electricidad y Gas a readmitir al trabajador despedido en Cantabria y ha avanzado que, en el caso de que la empresa no rectifique, analizará "nuevas y más contundentes acciones de protesta".

Así lo ha señalado UGT-FICA este martes, tras la concentración de protesta que ha llevado a cabo la plantilla de Repsol Electricidad y Gas por el despido de un empleado en la central hidroeléctrica cántabra de Aguayo.

La movilización, convocada por el sindicato, se ha desarrollado de manera simultánea en otras localidades de la geografía española con presencia del grupo empresarial de la multinacional energética y petroquímica, que cuenta con una plantilla de un centenar de trabajadores en Cantabria.

UGT-FICA exige la nulidad de la destitución "en una empresa donde no tienen cabida más despidos y recortes de plantilla de los que ya se han hecho en los últimos años porque la carga de trabajo no ha cesado de aumentar".

El sindicato ha criticado "la nula voluntad negociadora de una empresa". "Nos pidió que desconvocáramos un paro horario programado en coincidencia con la concentración para poder negociar para luego negarse a ello cuando se desconvocó", ha denunciado.