UGT-FICA pide un "auténtico" plan industrial para Cantabria y un "gran pacto de Estado"

La Federación de Industria, Construcción y Agro ugetista abre su congreso regional con la candidatura a la reelección de Luis Díez Sañudo

SANTANDER, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT-FICA) ha reclamado un "auténtico" plan industrial para Cantabria y un "gran pacto de Estado" por esta actividad a nivel nacional para poder competir con las grandes potencias, como Estados o China.

Así lo han pedido el secretario general de la federación ugetista en la región, Luis Díez Sañudo, y su homólogo de España, Mariano Hoya, antes de la inauguración del congreso autonómico de UGT-FICA con un pleno integrado por el 95 por ciento de los delegados convocados (74 de 78).

"Es fundamental que haya una industria fuerte porque es el motor de la economía y las políticas aquí en Cantabria y a nivel estatal no se lo toman en serio porque no hay un auténtico plan industrial y sólo guerras políticas que no conducen a nada", ha manifestado Díez, que aspira a ser reelegido en el cargo.

En su intervención, el sindicalista ha abogado por "apostar por la industria, mantener lo que tenemos y generar nuevos proyectos" y para ello, ha añadido, "lo que hace falta es que los políticos se sienten a negociar y firmar un plan que lo permita". En este punto, ha valorado el anuncio de la planta de biomasa de Solvay porque "todo lo que sean proyectos de creación de empleo o que refuercen la industria es bueno para todos".

Díez también ha aludido a los principales objetivos que se ha marcado si vuelve a ser elegido: el primero, "seguir defendiendo los derechos de los trabajadores", que es "lo que tiene entre ceja y ceja este sindicato".

Y el segundo, abordar un plan industrial y "el reto" de reducir una siniestralidad laboral que está "en máximos históricos" y que en los principales sectores de la comunidad, la industria y la construcción, registró en 2024 el mayor número de accidentes con baja de los últimos 13 años (1.283 y 979, respectivamente).

A su juicio, las empresas "no se toman en serio" la prevención de riesgos laborales, mientras que la Inspección de Trabajo "tiene que actuar con más medios". Tras los once accidentes laborales mortales del pasado ejercicio en Cantabria (740 en España), ha sentenciado que "no puede ser que uno salga de casa para ir a trabajar y no vuelva".

GRAN PACTO DE ESTADO POR LA INDUSTRIA

Por su parte, el secretario general estatal de la Federación, que intervendrá en la clausura del congreso regional, ha ampliado la petición de un plan industrial cántabro a nivel de país con un "gran pacto de Estado", algo "imprescindible" en este momento de transformación por la digitalización, la robotización y la electrificación.

"Si queremos competir con las grandes potencias como EEUU y China, ya no sólo a nivel español sino también europeo, es obligado ese Pacto de Estado por la Industria", ha subrayado Hoya, para quien "la llegada de Trump y sus medidas arancelarias nos obliga a tener una hoja de ruta clara y nítida para afrontar los próximos 10 ó 15 años".

El sindicalista ha considerado que para conseguir ese acuerdo estatal por el sector indusrial "es necesario que los políticos se remanguen, se quiten sus intereses partidistas y piensen en el país", y ha reclamado por ello a los partidos, especialmente a PSOE y PP, que "se sienten a negociarlo de una vez por todas".

DÍA DE LA MUJER

Por otro lado, con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Hoya ha precisado que UGT "es un sindicato feminista que siempre ha querido plantear los grandes problemas" de las trabajadoras en España: la brecha salarial, el mayor paro en comparación con los hombres y la temporalidad de sus empleos.

"Somos una federación muy masculinizada y nos hemos propuesto el reto de feminizarla lo máximo posible porque apenas un 26% de la población trabajadora en el sector del metal son mujeres, porcentaje que incluso supera al apenas 18% de mujeres en el sector agropecuario o al 8% en la construcción", ha señalado el secretario general de UGT-FICA.

REDUCCIÓN JORNADA LABORAL

Hoya también se ha referido a la reducción de la jornada laboral por ley a un máximo de 37,5 horas semanales: "ya es momento de implantarla porque si queremos competir tenemos que mejorar la productividad y ésta sólo puede venir de mejores salarios y menos jornada".

"Aquí también debería de haber un gran acuerdo político que no hay", agregó Hoya, para lamentar que "la CEOE se ha levantado de la mesa". "Se ha equivocado", ha opinado para terminar.