UGT rechaza un nuevo acuerdo en el SCS porque "agrava la desigualdad entre Atención Primaria y los hospitales"

Hospital Marqués de Valdecilla - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT no va a firmar en la mesa sectorial de sanidad el Programa de Optimización del Rendimiento Asistencial y Autocobertura porque es "un nuevo acuerdo que agrava las desigualdades en el Servicio Cántabro de Salud (SCS) entre la Atención Primaria (AP) y los centros hospitalarios".

Así lo ha anunciado este viernes en un comunicado el secretario de UGT Sanidad en Cantabria, Fernando Carmona, para quien el acuerdo presentado por el SCS, que incorpora a las matronas de AP, "vuelve a ser una serie de acuerdos parciales que generan más desigualdad".

Carmona ha puntualizado que, aunque UGT no suscribe el convenio, aporta al acta una propuesta consistente en pagar la autocobertura en turno de mañana por paciente atendido.

El sindicalista ha criticado que se plantea un acuerdo con una subida de la prolongación de jornada "que ni siquiera estaba anunciada y que agrava todavía más las desigualdades que ya había". Como ejemplo, ha afirmado que una enfermera de Atención Primaria pasará a cobrar de 50 a 63,09 euros por hora de más, "casi tres veces más que sus compañeras de los hospitales, que percibirán entre 18 y 22 euros".

"No es admisible que la misma hora de trabajo valga tres veces más o tres veces menos según se trabaje en AP o en la atención especializada", ha recalcado el sindicalista, que ha aseverado que "lo mismo" ocurre con fisioterapeutas, celadores o auxiliares.

El secretario de UGT Sanidad también ha subrayado que, según el lugar donde trabaje, el personal de enfermería de Atención Primaria cobra "entre 400 y 1.000 euros más al mes que los del hospital".

Según Carmona, el documento que no suscribe UGT estipula una subida del 27,97% en la prolongación de jornada: por sesión de 15 a 17 horas, en médicos y pediatras de EAP pasan de 160 a 204,75 euros; en personal de enfermería y matronas, de 100 a 127,97; mostrador, de 30 a 38,39; y en SUAP, los médicos de 90 a 115,17 euros, el personal de enfermería de 60 a 76,78 y celadores de 15 a 19,20 euros.

"Habría que preguntarse si hay que esperar a un concurso de traslados e irse del hospital a un centro de salud para acabar con las desigualdades o si la Administración debería valorar a los profesionales de los hospitales como a los de Atención Primaria", ha cuestionado.

En este sentido ha asegurado que en las últimas oposiciones "muchos han rechazado una plaza fija en el hospital para seguir como sustitutos en Primaria, entre otras razones por el sueldo".

"No podemos participar en acuerdos parciales que aumentan la brecha entre las distintas categorías y profesionales del Servicio Cántabro de Salud", ha enfatizado Carmona, que ha reprochado a la Consejería de Salud que siga "sin facilitar los datos de retribuciones solicitados en el Parlamento de Cantabria" y "no haya creado la mesa de retribuciones a la que se comprometió en la reunión del 24 de septiembre".

PROPUESTA DE AUTOCOBERTURA

Por su parte, UGT ha aportado al acta una propuesta consistente en pagar la autocobertura en turno de mañana por paciente atendido, no como importe diario a repartir, "para aprovechar los huecos libres de las agendas, entre 3,8 y 5,3 citas por médico y día".

"Nos parece adecuado que, si no hay bolsa de personal temporal disponible en la categoría de matronas, se busquen fórmulas para atajar los problemas que esto supone para los usuarios. Pero no compartimos la fórmula", ha reiterado.

Finalmente, ha recordado que UGT tampoco firmó el acuerdo de 2022 del que nace este programa y mantiene los motivos para ello porque "sigue dejando fuera a categorías con listas de espera, como fisioterapeutas que han pedido incorporarse, y se ha ido ampliando categoría a categoría, desigualdad a desigualdad".