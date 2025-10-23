UGT rechaza el nuevo convenio estatal de Coviran porque "se pierden o no se actualizan" derechos

SANTANDER 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT ha rechazado el nuevo convenio colectivo estatal de la cooperativa alimentaria Coviran (2024-2025) suscrito por la empresa y el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), ya que a su juicio "se pierden o no se actualizan derechos laborales a cambio de incluirse otros ya reconocidos por ley".

Para el presidente del comité de empresa de Coviran en Cantabria y delegado de UGT en la mesa negociadora del convenio estatal, Eliseo Alonso, este acuerdo es "la peor noticia para la plantilla desde hace una década".

Y es que ha precisado que con el nuevo convenio colectivo estatal de Coviran, que cuenta con una plantilla de 75 trabajadores en su centro cántabro de Peñacastillo, "desaparecen pluses como el de carretillero o el de frío positivo, se absorben mejoras salariales y se congela el precio del trabajo en domingos y festivos que no se actualiza desde el año 2020".

El sindicalista ha matizado en un comunicado que el acuerdo estatal tiene una afectación "relativa" en Cantabria porque se aplican los salarios del convenio colectivo regional de Almacenistas de Coloniales, "aunque el impacto es brutal para una plantilla de por sí ya precarizada".