UGT rechaza el principio de acuerdo estatal del convenio de comercio textil y plantea movilizaciones en Cantabria

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SANTANDER, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sector de Comercio de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT ha rechazado el principio de acuerdo del convenio colectivo estatal de comercio textil suscrito por los sindicatos CCOO y FETICO porque implica "una bajada salarial y la pérdida de la mayoría de derechos que actualmente se aplican en Cantabria gracias a la negociación que se ha venido realizado a nivel autonómico".

Así, UGT ha convocado en Cantabria una asamblea de representantes sindicales en la que se decidirán "posibles movilizaciones" y acciones a impulsar para que se excluya a la comunidad del acuerdo, como señala que se ha hecho en el País Vasco.

Al igual que sucede en la comunidad vecina, el Sector de Comercio de UGT exige que se saque de ese principio de acuerdo a los más de 3.000 trabajadores de Cantabria afectados y adscritos a empresas de 400 o más empleados o con más de 3.500 metros cuadrados de superficie.

El sindicato destaca "la gran alarma" que se ha generado en las plantillas de Cantabria por un principio de acuerdo que "implica la pérdida de la gran mayoría de los derechos logrados, sueldos de 18.200 euros anuales, la absorción de los salarios locales y la obligatoriedad de trabajar los sábados tarde, festivos y domingos según las necesidades de las empresas".

Para la responsable del Sector de Comercio de UGT en la región, Noemí Secadas, la aprobación de este convenio estatal es "la mayor agresión a las personas trabajadoras del comercio textil cántabro en toda su historia".

"Pretenden liquidar derechos que costó décadas conseguir, como la compensación por sábados tarde, la retribución de festivos, pluses de actividad y escaparates o la consolidación de horas a contrato", ha subrayado en un comunicado Secadas, que critica que, "además, los firmantes del acuerdo pretenden disfrazar de normalidad algo que se llevará por delante incluso acuerdos de mejora como es el caso de Inditex".