UGT sólo aceptará un acuerdo "atado y bien atado" para excluir a Cantabria del convenio estatal de ARTE

Archivo - Expositor en una tienda de ropa - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 26 May. (EUROPA PRESS) -

UGT ha afirmado este martes que cualquier solución al conflicto del comercio textil y del calzado "pasa por un acuerdo, atado y bien atado, que excluya a Cantabria del convenio colectivo estatal de grandes empresas ARTE".

"Los que han montado el desaguisado son los que lo tienen que solucionar, y más, cuando CCOO firmó lo que firmó con la patronal ARTE", ha subrayado UGT, tras conocer que Comisiones Obreras propondrá en el Consejo de Relaciones Laborales de este viernes, 29 de mayo, la creación de una mesa de trabajo para abordar "de manera inmediata" un acuerdo interprofesional para Cantabria que garantizaría, cuando concurra más de un convenio colectivo, la aplicación del que ofrezca condiciones más beneficiosas para los trabajadores.

Para CCOO, se trata de "la única posibilidad real y legal" de que se apliquen los convenios de mejores condiciones laborales, como respuesta al debate a su juicio "interesado" que ha surgido por la negociación del convenio colectivo estatal ARTE, que afecta a los empleados del comercio textil y del calzado.

Por su parte, UGT ha asegurado que el preacuerdo de ARTE dice de manera textual en su artículo 7.5 que "las partes firmantes del presente convenio colectivo se comprometen a no promover ni firmar acuerdos, incluidos acuerdos interprofesionales, o convenios colectivos de carácter autonómico".

"Cuidado con lo que ha firmado CCOO y cómo solucionarlo porque ya desprecia los acuerdos interprofesionales", ha señalado la secretaria de Comercio de UGT en Cantabria, Noemí Secadas, que ha subrayado que "además, la patronal ARTE ya ha impugnado el convenio colectivo de Cantabria y su estrategia de imponer su convenio a costa de lo que sea está bien clara, y más, con la connivencia de los sindicatos que firmaron el preacuerdo", uno de ellos, Comisiones Obreras.

Por otra parte, Secadas ha felicitado a "las trabajadoras y trabajadores que han secundado las huelgas de UGT porque gracias a su esfuerzo se empieza a mover ficha para evitar algo que han venido coreando en todas las movilizaciones: que no quieren más, sólo que no les quiten lo que tienen, que está en el convenio de Cantabria, no en el de ARTE ni mucho menos".

Para la secretaria de Comercio de UGT resulta "curioso que ahora se hable de que el convenio de ARTE sólo afecta y condena a 729 trabajadoras y trabajadores de las grandes empresas que tendrán peores condiciones salariales y laborales y menos derechos que en el de Cantabria, cuando quienes lo firmaron se comprometieron a ir mucho más allá y saben que terminaría afectado a todos y todas sin excepción, y más, cuando acabe la vigencia de nuestro convenio autonómico", ha sostenido.

Además, ha recalcado que UGT "únicamente ha hecho lo que podía hacer, que es convocar movilizaciones, huelgas y salir a la calle para evitar un robo en toda regla a las trabajadoras y trabajadores y la mayor agresión laboral al comercio textil y del calzado de Cantabria en toda su historia".

"Por supuesto que queremos una solución negociada y que se acabe con la pesadilla del convenio de ARTE, que supone un paso atrás de muchos años en la negociación colectiva del sector; pero, no nos engañemos, esa solución tiene que ser firme, para siempre y blindar en todo momento las condiciones laborales, sociales y económicas, de lo contrario, volveríamos al punto de partida y a las movilizaciones", ha advertido la secretaria de Comercio de UGT en Cantabria.

"Al menos, esas movilizaciones, que tanto molestan a CCOO, han permitido que quienes han hecho la herida no tengan más remedio que contribuir a curarla", ha concluido.