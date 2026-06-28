La UIMP inaugura sus cursos esta semana, protagonizada por Carmen Calvo, Okuda y 'El Roto'

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SANTANDER, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) inaugurará sus cursos de verano esta semana, en la que entre otros protagonistas destacan la exministra y presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, que estrenará el 1 de julio el ciclo 'Referentes en femenino singular', y el artista cántabro Okuda San Miguel y 'El Roto', en sendas exposiciones. Y entre los temas a tratar, figuran la financiación autonómica, las matemáticas, la astrobiología o la neurociencia.

El acto de apertura oficial de la actividad académica programada este 2026 tendrá lugar el lunes, 29 de junio, a las 12.00 horas en el Paraninfo de la Magdalena, con la lección inaugural 'Solos en el mundo' de la decana de la Escuela de Asuntos Internacionales en el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po) y exministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España Arancha González Laya.

Además, intervendrán la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, informa la UIMP.

Al margen de la inauguración oficial de los cursos, esta semana tendrá lugar en las aulas de la Menéndez Pelayo el encuentro 'La reforma de la financiación autonómica: qué cambiar y mantener en el nuevo sistema', con el objetivo de identificar los elementos que deben ser modificados y aquellos que conviene preservar.

También se desarrollará 'La Responsabilidad ampliada del productor en el sector del agua urbana' para compartir conocimientos sobre los retos y requerimientos del tratamiento de aguas residuales; y el 'V Centenario de la Escuela de Salamanca. De los derechos fundamentales a los derechos digitales y la IA' para revisar el legado y estudiar las oportunidades de la Inteligencia Artificial y derechos digitales en España, Chile e Iberoamericana en empresas y sector público.

Igualmente, se celebrará en el Palacio de la Magdalena el seminario 'Marcos filosóficos para la neurociencia del siglo XXI', donde se analizará la relación entre la investigación neurocientífica y los presupuestos filosóficos que la sustentan.

El 1, 2 y 3 de julio será el turno del 'XXIX Encuentro del CES. Ganar el reto demográfico. La situación socioeconómica y laboral de España' donde se presentará la Memoria del Consejo Económico y Social; 'La fiscalidad de las personas físicas en perspectiva global', para abordar los desafíos presentes y futuros de la fiscalidad en un contexto de transformaciones económicas, sociales y tecnológicas; 'El futuro de la transparencia en España ante los retos de la Inteligencia Artificial', para comprender y anticipar los próximos pasos; y 'De la autonomía estratégica abierta a la independencia de la Unión Europea' con motivo de los 40 años de España en Europa.

Esta semana también se celebrará en la UIMP la XXV School of Mathematics Lluís Santaló Advanced School in Geometric Group Theory, centrada en las nuevas tendencias de la teoría geométrica de grupos. También la XXII Intenational School of Astrobiology Jospe Comas i Solà Searching for extraterrestrial life: challenges, methods and instrumets, que abordará diferentes aspectos de la búsqueda de vida más allá de la Tierra en el Sistema Solar, métodos utilizados en las misiones actuales y futuras, así como desafíos científicos.

Además, el Palacio de la Magdalena acogerá el 'III CEMFI School of Economics. Housing Markets: constraints, crisis and implications for households', enfocado en cómo influye el mercado inmobiliario en las decisiones de los hogares.

Finalmente, el 2 y 3 de julio se desarrollará el encuentro '5th Banco de España CEMFI-UIMP Conference on the Spanish Economy. Housing and Institutions: challenges and opportunities for Spain' donde investigadores presentarán sus trabajos sobre temas importantes para la economía española y el 'V Encuentro sobre SmallSats. El boom de la space economy', un espacio de análisis sobre las principales dinámicas de la economía espacial.

ACTIVIDADES CULTURALES

En cuanto a las actividades culturales de la UIMP, continúan los 'Martes Literarios' con la autora Mercedes Abad (Barcelona, 1961), a las 19.00 horas en el Paraninfo de la Magdalena.

La escritora cuenta con obras como Casa en venta (2020), El vecino de abajo (2007), Sangre (2000), además del Premio Mario Vargas Llosa NH de Relatos (2004) y el Premio La Sonrisa Vertical (1986).

El miércoles 1 de julio a las 11.00 horas en el Hall Real comenzará otra de las novedades de este verano: el ciclo 'Referentes en femenino singular', con el objetivo de reconocer el talento de las mujeres y visibilizar su liderazgo. La protagonista de la primera sesión será Carmen Calvo.

Además, el miércoles a las 20.00 horas en el Teatro CASYC tendrá lugar el espectáculo de danza contemporánea 'Las hijas de Bernarda' de la compañía Tait Dansa. Con la dirección de Meritxell Barberá e Inma García, la pieza sumerge al espectador en un drama de represión encierro femenino, con la referencia del clásico universal La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca.

También se inauguran dos exposiciones. La primera, de Okuda, con tres piezas que dialogan entre sí. En el interior del Palacio se encontrarán 'Venus' (2024) y 'Venus Spray' (2020), mientras que en el exterior estará 'Bear Playing Word' (2022). La cita será el martes 30 de junio a las 11.00 horas en el Hall Real y se podrá visitar hasta el 11 de septiembre.

La segunda inauguración tendrá lugar el jueves 2 de julio a las 19.00 horas en el Hall Real donde se dará a conocer 'El cuestionario' de Andrés Rábago 'El Roto', un conjunto de 21 viñetas que irán circulando hasta el 11 de septiembre por diferentes espacios del Palacio. La obra está basada en los tres ejes temáticos de los Cursos de Verano: inteligencia artificial, sostenibilidad y geopolítica.