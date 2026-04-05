El último sorteo de las VPO de El Alisal será el viernes en el Palacio de Exposiciones

Archivo - Santander abre este lunes la inscripción al último sorteo de 85 VPO de El Alisal - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander celebrará el próximo viernes, 10 de abril, a las 10.30 horas, en el Palacio de Exposiciones y Congresos el tercer y último sorteo de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) del Sector 1, El Alisal, promovidas a través de la Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander (SVS).

Se desarrollará ante notario y se adjudicarán un total de 70 viviendas, de las que 32 corresponden al edificio 6 -en régimen de venta- y 38 al edificio 2 -en alquiler con opción a compra-. Del total, cinco viviendas estarán reservadas para el cupo de personas con discapacidad.

En el caso de las viviendas en alquiler con opción a compra, más de la mitad se destinarán exclusivamente a jóvenes, para reforzar "el compromiso municipal con uno de los colectivos que mayores dificultades encuentra en el acceso a la vivienda", ha informado el Consistorio.

Todas las personas admitidas en este tercer y último sorteo pueden consultar ya los números con los que concurren a través de la web de la SVS: https://www.svs- santander.es/servicios/noticias/listados-definitivos-admitidos-sorteo-abril-2026 .

El concejal de Vivienda, Agustín Navarro, ha destacado que este sorteo supone "un nuevo paso en el compromiso del Ayuntamiento con el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y colectivos con mayores dificultades". "Seguimos dando respuesta con hechos a una demanda real, impulsando vivienda protegida como una prioridad de la acción municipal", ha añadido.

Este proceso culmina la adjudicación de 281 VPOs promovidas por el Ayuntamiento en el Sector 1, la mayor actuación de vivienda pública desarrollada en la ciudad.

"Ahora que la vivienda parece ocupar los primeros planos de la agenda política, desde el Ayuntamiento demostramos con realidades el resultado de muchos años de trabajo, ya que, para nosotros, siempre ha sido una prioridad facilitar el acceso de los ciudadanos a una vivienda asequible", ha concluido.