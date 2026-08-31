UNATE homenajea a la música tradicional por el inicio de la matriculación en Torrelavega

El rabelista César Higuera Amor 'El Chaval de Cobejo' - UNATE

TORRELAVEGA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Cultura Hermilio Alcalde del Río de Torrelavega acogerá este miércoles, 2 de septiembre, a las 19.00 horas, un homenaje a la música tradicional, como celebración del inicio del último periodo de matriculación de la sede territorial de UNATE.

En este acto, los socios y alumnos de La Universidad Permanente y los mayores de 50 años interesados podrán conocer el nuevo programa de aprendizaje de la sede para el curso 2026-2027 y disfrutar de la música tradicional a cargo de los rabelistas César Higuera Amor 'El Chaval de Cobejo' y David Pérez Gómez 'El Purri', que está organizado por el equipo técnico de UNATE y respaldado por el Ayuntamiento de Torrelavega.

Así lo han anunciado este lunes la concejala de Educación y Cultura, Esther Vélez; el coordinador de UNATE Torrelavega-Besaya, Daniel Gutiérrez; y Cristina Bezanilla, adjunta a la Gerencia del Grupo Social UNATE, durante la presentación del programa del curso 2026-2027.

La oferta de UNATE para Torrelavega es de 43 actividades --17 de ellas nuevas-- en áreas de conocimiento como Salud y Bienestar, Humanidades y Ciencias Sociales, Arte y Recreación, y Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Estas propuestas se celebrarán desde el 1 de octubre hasta el 18 de junio, contarán con 33 docentes y se distribuirán en 62 grupos

El periodo de matrícula para el curso 2026-2027 se abre este martes, 1 de septiembre, y pueden inscribirse interesados que no sean socios de UNATE.

El horario de atención al público es de 09.30 a 14.00 horas hasta el 15 de septiembre y durante la segunda quincena será de 09.30 a 14.00 horas y de 16.30 a 19.00 horas. El teléfono de contacto y el Whatsapp es el 683 133 370 y el correo electrónico: torrelavega@unate.es .

DATOS DE UNATE

En toda Cantabria, esta entidad sin ánimo de lucro declarada de Utilidad Pública ofrece cerca de 700 actividades impartidas por unos 160 colaboradores-docentes.

El curso 2025-2026 terminó en Torrelavega con 369 alumnos y 271 socios. De forma global, UNATE cuenta con 3.301 alumnos y 1.826 socios. Algo más del 50% del alumnado tiene entre 65 y 75 años y la mayoría, un 77%, son mujeres. Asimismo, UNATE Torrelavega programó 35 acciones culturales en las que participaron otras 1.283 personas.

A nivel regional, la actividad de UNATE se desplegó en 21 municipios con 3.301 participantes en sus actividades de aprendizaje y otras 9.062 personas en su acción social y cultural.

La concejala de Educación ha afirmado que UNATE "ya forma parte de la oferta educativa en educación no formal de Torrelavega" y ha reafirmado el compromiso municipal de "seguir consolidándolo y haciéndolo crecer".

NOVEDADES

Por su parte, Daniel Gutiérrez ha detallado las novedades de la programación. En salud y bienestar, a las actividades de taichí, pilates o yoga se suman la gimnasia de fuerza, un curso de iniciación a la marcha nórdica y otro basado en conferencias sobre salud y afrontamiento activo del dolor. Todas ellas están planteadas para adaptarse a las condiciones físicas de los participantes.

En el área de arte y recreación, la sede incorpora un taller de huertos urbanos y teoría y práctica de los huertos ecológicos, que contará con un módulo dirigido a personas con experiencia y otro, a partir de enero, para quienes quieran comenzar desde cero. También se suman un curso para la creación de un diario íntimo, como un ejercicio de reflexión personal a través de actividades plásticas, y un taller de creación poética.

En el ámbito de las nuevas tecnologías y la comunicación, una de las novedades será 'No te dejes engañar', que se impartirá en la Escuela de Minas y estará dedicado al periodismo digital y a la prevención de la desinformación, al abordar cuestiones como los bulos y las noticias falsas.

En Humanidades y Ciencias Sociales, regresará Marta Mantecón con un curso trimestral relacionado con el arte y se incorporarán tres nuevos de Historia. También habrá propuestas vinculadas a la etnografía, el folclore y la mitología, como 'Herencia Sonora', impartida por David Pérez Gómez y centrada en la música tradicional de Cantabria, su historia y sus instrumentos.

Entre las novedades de Humanidades figura igualmente 'Cuaderno de bitácora', una propuesta que combinará filosofía, antropología y sociología para reflexionar y debatir sobre corrientes filosóficas y la realidad contemporánea. A ellas se suma una propuesta relacionada con la historia y la cultura del vino, para favorecer una mayor incorporación de hombres a UNATE, donde suponen en torno al 20% de los participantes.

Otra apuesta será 'Fronteras Imaginarias. Interferencias', un ciclo de diez conferencias, con diez ponentes y diez temáticas, que se desarrollará entre octubre y diciembre en la Escuela de Minas. Abordará cuestiones contemporáneas desde disciplinas como la filosofía, la antropología, el periodismo y la sociología.