UNEATLÁNTICO acoge el al IX Foro Agroalimentario de Cantabria, dedicado al sector lácteo

SANTANDER 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Universidad Europea del Atlántico, UNEATLÁNTICO, acogerá el día 23, de 9.30 a 13.30 horas, el IX Foro Agroalimentario de Cantabria, que en esta edición estará dedicado al sector lácteo, bajo el lema 'Leche: producción, alimentación, nutrición y valor añadido'.

El encuentro contará con la participación de representantes institucionales, expertos del sector, productores, empresas y entidades de referencia, quienes abordarán los retos y oportunidades en torno a la producción láctea, la seguridad alimentaria, la innovación y el valor añadido en la cadena agroalimentaria.