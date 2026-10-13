UNEATLANTICO crea una escala para medir las actitudes hacia la inmigración sin el sesgo de las encuestas

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SANTANDER 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un equipo docente e investigador de la Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO) ha diseñado y validado un instrumento de evaluación psicológica pionero en el ámbito científico, una escala para medir las actitudes hacia la inmigración sin el sesgo de las encuestas tradicionales.

La institución académica ha informado este martes que la investigación introduce una metodología semiimplícita que permite medir las percepciones sociales sobre la inmigración evitando el sesgo de deseabilidad social, es decir, la tendencia a responder lo que se considera socialmente aceptable, característica de los cuestionarios tradicionales.

El estudio se ha llevado a cabo con 616 participantes, divididos en dos submuestras independientes, y se basa en el análisis de titulares de prensa de carácter favorable y contrario a la inmigración.

A través de la prueba denominada Semi-Implicit Scale for Rating Attitudes Toward Immigration (SISRATI), los participantes valoraron la veracidad de diferentes noticias. Así fue posible identificar sus orientaciones subyacentes sin formular preguntas directas sobre sus opiniones.

Durante el proceso metodológico, el equipo analizó las propiedades psicométricas de la escala mediante análisis factoriales exploratorios y confirmatorios, determinando una estructura dual compuesta por 12 ítems principales. A partir de estos resultados, los investigadores clasificaron a los participantes en cuatro perfiles actitudinales diferenciados: personas favorables a la inmigración, desfavorables, creyentes no discriminantes y no creyentes no discriminantes.

Los datos revelaron diferencias en las respuestas emocionales (en términos de valencia e intensidad) así como los rasgos de personalidad del modelo Big Five y en el estilo reflexivo entre los distintos grupos

Los resultados del estudio destacan que la metodología implícita es efectiva porque capta matices actitudinales complejos en temas socialmente sensibles.

Por tanto, la herramienta ofrece un marco preciso para futuras investigaciones sobre convivencia e integración social.

Además, el estudio permite detectar y medir la distancia entre las declaraciones explícitas del público y sus sesgos implícitos.

Según la Universidad Europea del Atlántico, esta investigación, recientemente publicada en la revista International Journal of Intercultural Relations, es "un ejemplo del compromiso" de la institución von el desarrollo de la investigación y la transferencia del conocimiento científico a la sociedad.

El trabajo ha sido realizado por un equipo multidisciplinar integrado por diversos docentes de la Universidad Europea del Atlántico. Por parte del grado en Psicología han participado David Herrero, Carla Álvarez, Ángel O. Rojas, Esther Setién, Isabel Diego, Sara Morales y Juan Luis Martín; mientras que la representación de los grados en Comunicación ha corrido a cargo de su directora, Helena Garay y de Ana Visiers.