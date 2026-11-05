UNEATLANTICO presenta en Angola los resultados del proyecto Erasmus + CLINICALSIM sobre formación en enfermería - UNEATLÁNTICO

SANTANDER 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO), líder del proyecto europeo Erasmus+ 'Clinical Simulation Practice-Based Learning in Nursing' (CLINICALSIM, 2023-2026), ha participado en la conferencia internacional de cierre de esta iniciativa, celebrada en Huambo, Angola y organizada por el Instituto Politécnico de la Universidade José Eduardo dos Santos (IP-UJES).

El encuentro, el 28 de octubre, tuvo lugar en el marco de la reunión final del consorcio, desarrollada entre el 26 y el 29, durante la cual se llevaron a cabo diversas actividades, entre ellas un taller sobre aprendizaje-servicio, sesiones de intercambio de experiencias y un acto de colocación de la primera piedra de un Laboratorio Nutricional en la UJES.

Según ha informado este jueves UNEATLÁNTICO, la conferencia final del proyecto reunió a representantes académicos, autoridades institucionales, profesionales sanitarios, docentes, investigadores y estudiantes para presentar los resultados de los 36 meses de trabajo y compartir experiencias sobre la incorporación de la simulación clínica en la formación de enfermería.

El evento contó con la participación de todos los socios del proyecto, el líder, la Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO); el Instituto Politécnico de Portalegre (IPP) de Portugal; la Universidade Internacional do Cuanza (UNIC), la Universidade José Eduardo dos Santos (UJES), y la Ordem dos Enfermeiros de Angola (ORDENFA).

La sesión comenzó con la charla inaugural 'El compromiso de mejorar la sociedad a través de la formación de enfermeros' a cargo del Dr. Leonardo Hernández, profesor de la UNIC, que destacó que la formación en enfermería debe ir más allá de la adquisición de conocimientos técnicos e incorporar valores como la empatía, la dignidad, la responsabilidad y la solidaridad, desde una perspectiva pedagógica.

Asimismo, subrayó la necesidad de integrar a la familia, la comunidad y las condiciones de vida en los procesos de atención. En este sentido, explicó que la simulación clínica permite trabajar no solo procedimientos técnicos, sino también habilidades de comunicación, cooperación entre profesionales y reconocimiento de las necesidades emocionales de los pacientes.

El programa incluyó la presentación 'Mejorar la formación en enfermería en Angola', por parte de Eduardo Caiangula, de ORDENFA, que abordó los retos y las oportunidades para fortalecer la preparación de los futuros profesionales. Durante su intervención, destacó la importancia de regular la profesión y de mejorar la preparación de los profesionales ante los cambios epidemiológicos y el envejecimiento de la población, entre otros motivos.

Por su parte, el doctor Jaime Azpiazu, profesor de la UNIC, presentó la experiencia de aprendizaje-servicio (Service Learning) desarrollada en la Universidade Internacional do Cuanza (UNIC).

A continuación, las profesoras Marlene Morim y Patrícia Fio, del Instituto Politécnico de la Universidad José Eduardo dos Santos, presentaron la experiencia de implementación del laboratorio virtual como herramienta didáctica para la enseñanza de enfermería.

La doctora Sofia Roque, profesora de la Escuela Superior de Salud del Instituto Politécnico de Portalegre (IPP), intervino de manera telemática para presentar los resultados del estudio piloto sobre el método de simulación en enfermería desarrollado en el marco de CLINICALSIM, que contó con la participación de 385 estudiantes de enfermería de dos instituciones angoleñas, la Universidad José Eduardo dos Santos y la Universidade Internacional do Cuanza.

Los resultados mostraron una valoración positiva de esta metodología: más del 90% de los participantes manifestó mejoras en sus competencias técnicas, y se identificaron avances en el pensamiento crítico, la toma de decisiones y la capacidad de trasladar los conocimientos teóricos a situaciones prácticas.

En la parte final de la conferencia, el Dr. Thomas Prola, coordinador de CLINICALSIM, realizó una reflexión sobre los resultados alcanzados y la importancia de dar continuidad a las capacidades desarrolladas durante el proyecto.

Entre los principales logros destacó la puesta en marcha de un laboratorio de alta fidelidad en UNIC, la implementación del laboratorio virtual, la dotación de equipamiento y recursos pedagógicos para el Instituto Politécnico de la Universidad José Eduardo dos Santos y la capacitación de docentes y profesionales.

El ponente también presentó a los asistentes el proyecto MAHINE, financiado por la Unión Europea en el marco de las iniciativas de desarrollo de capacidades, liderado por UNEATLANTICO y que cuenta con la participación de instituciones como el Instituto Politécnico de la Universidad José Eduardo dos Santos, la Universidade Internacional do Cuanza (UNIC) y la Università Politecnica delle Marche (UNIVPM), en Italia, entre otros colaboradores.

MAHINE parte de la necesidad de abordar la malnutrición desde una perspectiva que vaya más allá de la atención sanitaria. Para ello, presentó el enfoque de agricultura sensible a la nutrición, que contempla diferentes etapas de la cadena alimentaria: la producción de alimentos, el aprovechamiento de plantas y especies vegetales, los hábitos de consumo y los procesos de transformación y comercialización.

Una de las líneas de trabajo consiste en recuperar y estudiar plantas tradicionales, verduras y hortalizas autóctonas de Angola, especialmente aquellas especies olvidadas o infrautilizadas que pueden contribuir a mejorar la alimentación de la población.

Esta actuación se complementará con el análisis de los suelos y de los sistemas de producción agrícola, así como con medidas orientadas a afrontar los efectos del cambio climático.