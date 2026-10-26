La Unidad Canina de la Policía de Torrelavega logra el oro en los Juegos Europeos de Policías y Bomberos

Agentes y perros de la Unidad Canina de la Policía Local de Torrelavega - AYTO

TORRELAVEGA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, y el concejal de Seguridad, Pedro Pérez Noriega, han recibido a los agentes de la Unidad Canina de la Policía Local Ismael Abascal y Pedro Manuel Cuadrado tras el éxito logrado en los Juegos Europeos de Policías y Bomberos, celebrados en Vigo.

Abascal y su perro 'Turko' consiguieron la medalla de oro en la prueba de detección de sustancias estupefacientes en el interior de una nave.

Durante el encuentro, al que también asistió el subinspector José Antonio Bolado Oria, los representantes municipales han felicitado a los integrantes de la unidad y han conocido los detalles de su participación en la competición, así como su reciente intervención en un seminario universitario en Albacete sobre aprendizaje y entrenamiento canino.

El regidor y el edil han expresado la satisfacción municipal por el trabajo de los dos agentes: "Están superando las expectativas que teníamos del servicio".

Abascal ha explicado que la competición de detección de estupefacientes se dividió en cuatro escenarios: vehículos, interior de una nave, personas y búsqueda punto a punto, similar a la inspección de maletas.

La prueba reunió a alrededor de 17 perros de unidades operativas procedentes de distintos puntos de España, entre ellos Alicante, Sabadell, Torrejón de Ardoz y Salamanca.

El agente ha valorado la organización y la mayor exigencia de esta edición, con más autonomía para los perros. También ha explicado que, frente a los olores simulados empleados en la anterior convocatoria, "este año se ha llevado la droga real", acercando los ejercicios a las condiciones del trabajo policial.

Además del resultado obtenido en Vigo, la recepción ha permitido conocer la participación de Pedro Manuel Cuadrado e Ismael Abascal, junto a 'Kiara' y 'Turko', en el seminario 'Entrenamiento canino con perros policía', celebrado el 20 de octubre en la Facultad de Medicina de Albacete.

La actividad reunió a 60 estudiantes de primer curso del grado en Psicología de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la asignatura de Aprendizaje y Evolución. Los agentes combinaron las explicaciones sobre entrenamiento canino y prevención de drogas en centros educativos con una demostración práctica del trabajo de los canes.

Entre otros, compartieron el 'Proyecto Kiara', que Pedro Manuel Cuadrado desarrolla con su perra en el colegio Menéndez Pidal y que se enmarca en el proyecto de calma y convivencia del centro. La iniciativa utiliza las actividades con el animal para favorecer la disposición del alumnado al aprendizaje, en coordinación con los profesionales de apoyo y orientación del colegio.

"Kiara es una compañera de lengua, de mate, de educación física", ha explicado Cuadrado, para indicar que ayudan a través del animal a que "la mente del niño esté preparada para obtener información y aprender en clase". Para ello, acude al colegio al menos una vez por semana y realiza actividades grupales sobre respeto y convivencia, además de sesiones individuales adaptadas a las necesidades del alumnado.

Abascal ha explicado que, tras conocer el proyecto y la demostración práctica, la universidad les ha trasladado su interés en contar nuevamente con la Unidad Canina de Torrelavega para futuros módulos y seminarios.

UNIDAD CANINA.

Creada a finales de 2021, la Unidad Canina de Torrelavega está integrada por los agentes Pedro Manuel Cuadrado e Ismael Abascal y los perros 'Ásgar', 'Turko' y 'Kiara'. Su actividad incluye labores de prevención y detección de estupefacientes en centros educativos, controles de tráfico, operativos policiales y eventos multitudinarios.