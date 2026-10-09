Las universidades del G-9 abordan en Santander cómo reducir la burocracia y reforzar la seguridad jurídica - UC

SANTANDER 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Sectorial de Secretarías Generales del Grupo 9 de Universidades (G-9), celebrada en Santander este jueves y viernes, con la Universidad de Cantabria (UC) como anfitriona, ha abordado entre sus principales ejes cómo avanzar hacia una gestión universitaria más ágil, eficiente y accesible sin renunciar a las garantías jurídicas de los procedimientos administrativos.

El encuentro, celebrado en el Paraninfo de la UC y presidido por el rector de la Universitat de les Illes Balears, Jaume Carot, ha reunido a responsables de las secretarías generales y de los servicios jurídicos de las universidades participantes para analizar retos compartidos, intercambiar experiencias y explorar soluciones que contribuyan a mejorar el funcionamiento de las instituciones universitarias. Por parte de la UC ha asistido el secretario general, Julio Álvarez.

Según ha informado la institución académica, uno de los principales ámbitos de trabajo ha sido la implantación y gestión del expediente electrónico. Las universidades han compartido experiencias sobre la digitalización de los procedimientos, la integración de herramientas informáticas y la gestión y conservación de la documentación administrativa, con especial atención tanto a los avances conseguidos como a las dificultades que todavía plantea la transformación digital.

La seguridad jurídica ha constituido otro de los ejes centrales del encuentro. En particular, se ha analizado la naturaleza jurídica de los protocolos universitarios contra el acoso, los códigos éticos y otros instrumentos destinados a garantizar la convivencia en el ámbito universitario.

Las sesiones también han abordado la coordinación de los canales internos de denuncia con las estructuras y procedimientos ya existentes en las universidades, así como cuestiones relacionadas con la gestión de los premios nacionales a los mejores expedientes académicos y el régimen jurídico de las entidades basadas en el conocimiento.

La simplificación administrativa ha ocupado un lugar destacado en las jornadas, con el intercambio de iniciativas destinadas a reducir cargas burocráticas, evitar trámites innecesarios, agilizar la gestión de expedientes y mejorar la coordinación entre servicios universitarios.

En este contexto, la UC ha compartido distintas actuaciones orientadas a modernizar su funcionamiento interno, entre ellas, las herramientas para la gestión de resoluciones y convenios, sistemas de seguimiento documental y medidas dirigidas a eliminar exigencias administrativas innecesarias.

Asimismo, la Universidad anfitriona ha presentado las principales líneas de su Plan de Simplificación Administrativa, dirigido hacia una 'gobernanza ligera', una iniciativa que ha servido de punto de partida para contrastar experiencias y reflexionar sobre las posibilidades de mejora de los procedimientos universitarios.

COOPERACIÓN, CLAVE PARA AFRONTAR RETOS COMUNES

Más allá del análisis de cuestiones concretas, la reunión ha puesto de relieve el valor de la cooperación entre las universidades públicas para afrontar problemas jurídicos y administrativos que, pese a las particularidades de cada institución, presentan numerosos elementos comunes.

En este sentido, Carot ha destacado que "simplificar no significa renunciar a las garantías jurídicas, sino conseguir que los procedimientos sean más ágiles, claros y eficaces. Compartir experiencias y soluciones entre universidades nos ayuda a avanzar en esa dirección".

GRUPO 9 DE UNIVERSIDADES

El Grupo 9 de Universidades (G-9), creado en 1997, está integrado por las universidades que son las únicas universidades públicas generalistas en sus respectivas comunidades autónomas: Universidad de Cantabria, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Extremadura, Universitat de les Illes Balears, Universidad de La Rioja, Universidad de Oviedo, Euskal Herriko Unibertsitatea, Universidad Pública de Navarra, Universidad de Zaragoza y Universidad de Murcia.

Además, la Universidad de Burgos, la Universidad de La Laguna, la Universidad de Cádiz y la Universidad de Jaén participan como entidades colaboradoras y forman parte del Campus Digital Compartido del G-9.

El G-9 promueve la colaboración interuniversitaria en los ámbitos de la docencia, la investigación, la gestión y los servicios, con el objetivo de compartir recursos, impulsar iniciativas conjuntas y contribuir a la mejora del sistema universitario público.