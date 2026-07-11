Urraca y Molleda presentan el máximo de avales a las primarias del PSOE de Torrelavega

Archivo - Sede del Ayuntamiento de Torrelavega en la plaza Baldomero Iglesias.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA - Archivo

TORRELAVEGA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

José Luis Urraca y Agustín Molleda han presentado los avales necesarios para concurrir al proceso interno que designará al candidato del PSOE de Torrelavega a la Alcaldía de la capital del Besaya en las próximas elecciones municipales de mayo de 2027.

Ambos han presentado el máximo de avales que recogen las bases del proceso de primarias, un 20% del censo total.

Así, la Comisión Autonómica de Ética de la formación les ha proclamado candidatos provisionales tras verificar dichos avales, ha informado el PSOE en un comunicado.

De este modo, Urraca --actual secretario general de la agrupación torrelaveguense y primer teniente de alcalde de la ciudad-- y Molleda --secretario de Organización del PSOE de Cantabria y exregidor de Cartes-- se enfrentarán en las primarias que se celebrarán el próximo domingo 19 de julio, de las que saldrá el aspirante a ser el alcalde de la segunda ciudad más grande de la comunidad.

La campaña informativa comenzará este domingo 12 hasta el sábado 18 y podrán votar en los comicios toda la militancia de la agrupación, la afiliación directa y los integrantes de las Juventudes Socialistas de Torrelavega, que consten en el cierre censal de 1 de junio de 2026.