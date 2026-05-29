Urrutia afirma que "nadie está contento" con la reforma de la oficina judicial

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, clausura la XXIII Edición del Curso sobre la Jurisdicción Contencioso-Administrativa - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Justicia, Isabel Urrutia, ha afirmado este viernes que "nadie está contento" con la reforma de la oficina judicial, cuya implantación se ha tenido que hacer en un tiempo "que produce risa" y que no se pactó con las comunidades autónomas.

Así se ha pronunciado Urrutia durante su intervención en la clausura del XXIII Curso sobre la Jurisdicción Contencioso Administrativa que se ha celebrado en el Paraninfo del Palacio de la Magdalena, en la que ha abogado porque la Justicia siga siendo ese poder del Estado que "garantiza la igualdad y los derechos de los ciudadanos y hace comprensible y justa la ley".

"Un grandísimo servicio público, el de la Administración de Justicia, que ha vivido un año, el 2025, muy duro porque hemos tenido que implantar la nueva oficina judicial", ha dicho.

Se trata de una nueva forma de organización, que, según sus palabras, ha concitado el "esfuerzo tremendo" de todos: trabajadores, administradores, tramitadores, auxilios, jueces o fiscales, entre otros.

Además, "para más inri", ha dicho, su implantación se ha tenido que hacer en un tiempo "que produce risa", porque había seis meses para instaurarlo en siete partidos judiciales regionales y en otros seis del partido judicial de Santander. Una decisión que, según Urrutia, ha puesto "en jaque las estructuras" y, un año después, "nadie" está contento con esta reforma.

"No entiendo muy bien con quien se pactó, pero lo que puedo asegurar es que con las comunidades autónomas no", ha sentenciado la también consejera de Presidencia.

Por otra parte, Urrutia ha dicho que Cantabria va a seguir defendiendo y apostando por la Justicia, "por esta administración de justicia".

De hecho, tal y como ha subrayado, Cantabria ha dado esta semana "un pasito más" con la aprobación, de la mano del Colegio de la Abogacía, de los nuevos baremos para las compensaciones económicas que recibirán los profesionales de la abogacía por su intervención en los procesos de negociación previos a la vía judicial-conocidos como Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC)- en la justicia gratuita.

"Hemos conseguido aumentar la asistencia jurídica gratuita en un 24,55% y eso también es garantizar los derechos de los ciudadanos", ha añadido.

Además, ha avanzado que después de llevar 15 o 20 años pidiendo una nueva Oficina Fiscal en Cantabria parece que en junio será una realidad, puesto que "ya tenemos el informe favorable del Consejo Fiscal", lo que supone "seguir avanzando".

De igual modo, ha presumido del sistema de gestión procesal Vereda/Avantius, en el que el Gobierno cántabro "va seguir invirtiendo" y empezará a aplicar la inteligencia artificial en la gestión procesal así como en el ámbito de la simplificación administrativa, otra de las áreas del departamento que dirige Urrutia.

Por lo que respecta al uso de estas tecnologías la consejera ha apostado por intensificar el control jurisdiccional que garantice, sobremanera, los derechos fundamentales de las personas o la protección de datos, entre otros.

Para finalizar, Urrutia ha rememorado los comienzos de esta jornada, hace 24 años, como foro para debatir la creciente importancia de la jurisdicción contencioso-administrativa en su papel de control de la actuación de las Administraciones Públicas, un concepto que ha evolucionado hasta el momento actual dando cabida a aspectos tan de actualidad como la Inteligencia Artificial o el Medio Ambiente.

Para la consejera este curso constituye un "imprescindible" para entender la evolución del Derecho Administrativo en este amplio periodo de tiempo. Además, ha avanzado al conseguir el reconocimiento del Consejo General del Poder Judicial como formación de los profesionales del ámbito jurídico, lo que da un "plus" de prestigio al curso.

Junto a la consejera, han presidido la mesa de clausura la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Pilar Jiménez Bados; la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), Esther Castanedo; así como el director general del Servicio Jurídico, Fernando de la Fuente.

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