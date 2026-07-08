Urrutia anuncia la próxima convocatoria de las nuevas ayudas para guías municipales frente a incendios forestales

SANTANDER, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia y Seguridad, Isabel Urrutia, ha anunciado la próxima convocatoria de la nueva línea de ayudas incluida en los presupuestos regionales para reforzar los instrumentos de planificación municipales frente a los incendios forestales.

Lo ha hecho durante una visita al municipio de Cabuérniga, al que su departamento ha destinado más de 400.000 euros durante la presente legislatura con el objetivo de reforzar los servicios públicos, mejorar la atención a la ciudadanía y contribuir a fijar población en este municipio en riesgo de despoblamiento.

Según ha informado el Gobierno, Urrutia ha señalado que el volumen de estas inversiones y las últimas iniciativas son "el reflejo del compromiso del Gobierno de Cantabria con los municipios más pequeños, dotándolos de más recursos, más servicios y más herramientas para mejorar la calidad de vida de sus vecinos y combatir el despoblamiento".

Del conjunto de inversiones realizadas, ha resaltado el incremento del 12,8 por ciento del Fondo de Cooperación Municipal durante la legislatura. Solo en 2026, Cabuérniga ha recibido cerca de 120.000 euros con cargo a este fondo.

Además, el municipio, que no supera los 1.000 habitantes, ha sido beneficiario de las ayudas para impulsar la administración electrónica y ha recibido tres puestos de trabajo inteligentes para facilitar la administración electrónica y que los vecinos realicen trámites administrativos municipales de forma telemática.

Urrutia ha reafirmado el carácter municipalista del Ejecutivo autonómico y ha asegurado que "esta legislatura hemos apostado como nunca por los ayuntamientos, especialmente por los más pequeños, con más inversiones, más transferencias y nuevas medidas que mejoran los servicios públicos y las condiciones de vida de los vecinos para hacer frente al reto del despoblamiento".

GUÍA MUNICIPAL FRENTE A INCENDIOS FORESTALES

Por otro lado, Isabel Urrutia ha anunciado que Cabuérniga será uno de los municipios beneficiarios de la próxima convocatoria de ayudas destinada a financiar la redacción de las guías municipales de respuesta frente a incendios forestales.

La Consejería de Seguridad está ultimando la convocatoria de esta nueva línea de ayudas, dotada con 220.000 euros, que permitirá a los 69 municipios obligados a disponer de este instrumento elaborar su guía siguiendo el modelo aprobado recientemente por el Ejecutivo autonómico.

"En breve publicaremos la orden que permitirá conceder estas ayudas técnicas y económicas para que todos los municipios puedan contar con esta herramienta fundamental de prevención y planificación ante el riesgo de incendios forestales", ha afirmado.

NUEVO VEHÍCULO

La también consejera de Seguridad ha inspeccionado en Cabuérniga el nuevo vehículo destinado a usos múltiples municipales que ha sido financiado prácticamente en su totalidad por el Ejecutivo con una ayuda de 40.000 euros.

Esta convocatoria, puesta en marcha en la actual legislatura, ha permitido subvencionar la adquisición de 17 vehículos para otros tantos municipios en riesgo de despoblamiento, con una inversión global superior a 915.000 euros.

Según ha valorado Urrutia, "e trata de una medida que permite a los ayuntamientos disponer de un vehículo para aquellos servicios que consideren prioritarios y afrontar una inversión que, en muchos casos, sería imposible asumir con recursos propios.

Al hilo ha apuntado que el Gobierno de Cantabria destina este año una nueva partida de 300.000 euros para este programa y que, al finalizar la legislatura, más de la mitad de los municipios cántabros en riesgo de despoblamiento dispondrán ya de este servicio.

Por su parte, la alcaldesa de Cabuérniga, Rosa Fernández, ha agradecido la "importantísima ayuda" que el Gobierno de Cantabria ha prestado esta legislatura al municipio y ha solicitado la modernización del cajero bancario instalado en Valle de Cabuérniga, "el segundo que más trabaja a nivel rural" en Cantabria, para facilitar a los vecinos la realización de gestiones bancarias sin necesidad de tener que desplazarse hasta Cabezón de la Sal.