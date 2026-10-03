Urrutia destaca la importancia de los notarios como garantes de la seguridad jurídica

Cantabria mejora la gestión de personal en Justicia con una nueva orden de nombramiento de interinos - GOBIERNO

SANTANDER 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia y Justicia, Isabel Urrutia, en los actos organizados por el Colegio Notarial de Cantabria con motivo de su festividad, ha destacado la importancia de estos profesionales como garantes de la seguridad jurídica.

Además, en un comunicado, la titular de Justicia ha subrayado la relevancia notarial que, a su juicio, tiene "mucha historia y un amplio reconocimiento social".

Urrutia ha valorado la "especial colaboración" de los notarios con la Administración de Justicia en el ámbito de la jurisdicción voluntaria y en la agilización de múltiples trámites.

Junto a la consejera de Justicia, han participado en estos actos la junta directiva del Colegio Notarial de Cantabria, encabezada por su decano, Francisco José Alejandro Román; el director general del Servicio Jurídico del Gobierno autonómico, Fernando de la Fuente, y un buen número de los notarios que ejercen en la comunidad autónoma.