Urrutia iniciará este mes las consultas para el Pacto por la Justicia y la ley de simplificación administrativa

La Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa pondrá en marcha antes de que termine este mes la consulta pública para la elaboración de la nueva ley de simplificación administrativa y mantendrá la primera reunión de cara a alcanzar un Pacto por la Justicia.

El próximo lunes, 13 de noviembre, se celebrará una reunión para comenzar a trabajar un nuevo decreto regulador de la asistencia jurídica gratuita, y en paralelo se empezará a negociar esta semana la próxima oferta pública de empleo, que se planteará "en los máximos" que permita la tasa de reposición.

Así lo ha anunciado este jueves la consejera del área, Isabel Urrutia (PP), que ha comparecido en comisión parlamentaria para presentar a la Cámara las cuentas de su Consejería para 2024, dotadas con 160,2 millones de euros (13,9 millones más que en 2023, un 9,5% de incremento).

Un presupuesto que ha calificado de "totalmente social" y "mucho más real" que los de los ejercicios anteriores del Gobierno PRC-PSOE, que contenían "partidas a la baja" y otras "totalmente infladas".

Sin embargo, desde la oposición, PRC, PSOE y Vox han vuelto a coincidir en calificar el documento de "continuista" respecto a los de la pasada legislatura --en los que el departamento que ahora dirige Urrutia estaba gestionado por los regionalistas--, como han dicho también de los presupuestos de otras consejerías.

En respuesta, Urrutia ha dicho que "no es continuista para nada" y les ha pedido que "cambien de argumento", pues no entiende cómo "algunos anuncian enmiendas a la totalidad y dicen que es un presupuesto de horror" y a la vez lo tachan de "continuista con lo que ellos hacían".

La consejera ha destacado que su documento "hace cambios" y es "innovador" tanto en partidas como en gestión, ya que "prima" la simplificación administrativa, es municipalista --crecen un 9% las transferencias a los ayuntamientos, hasta los 23,2 millones-- e incluye partidas nuevas como la destinada a un programa para víctimas del terrorismo (397.000 euros) o para reconocer la singularidad y dispersión al municipio de Tresviso (20.000 euros), entre otras.

PARTIDA PARA LA TAUROMAQUIA

Precisamente, una de las nuevas partidas ha generado dudas a la oposición, la de 50.000 euros para ayudar a los municipios en riesgo de despoblamiento que acerquen a sus pueblos la tauromaquia. PRC y PSOE han cuestionado esta medida ya que no ven "en qué puede ayudar a fijar población", pero Urrutia ha aclarado que "no es una medida que entre dentro de la lucha contra la despoblación".

"Yo no he dicho eso. No saben cómo decir que no a la ayuda y le están dando la vuelta", ha sentenciado, al tiempo que el portavoz del Grupo Popular, el diputado Cándido Cobo, ha defendido que en los pueblos a los que se ha llevado esta "apuesta pionera" por la tauromaquia "siempre ha tenido gran éxito".

Otro de los apuntes que han hecho regionalistas y socialistas ha sido para poner de relieve el número de altos cargos, pues los portavoces, Rosa Díaz (PRC) y Mario Iglesias (PSOE), han recordado que el PP les criticaba la pasada legislatura por ellos y "los han dejado casi igual".

"Aunque hay novedades, no son grandes novedades", ha opinado Díaz respecto al presupuesto para 2024, al igual que Iglesias ha dicho que lo ha encontrado "mucho más continuista de lo que esperaba".

LA LEY DE COMARCAS "NO ES PRIORIDAD"

El socialista ha pedido medidas contra la despoblación --"o damos con soluciones para nuestros pueblos o se van a morir junto a sus vecinos", ha dicho-- y la regionalista ha preguntado por el proyecto que tenía la Consejería cuando estaba en manos del PRC de crear una Ley de Comarcas agrupando a los ayuntamientos, pero Urrutia ha respondido que "no es una prioridad para este Gobierno".

Y desde Vox, Armando Blanco ha criticado que los presupuestos son "prácticamente iguales a los de 2023". "Los podrían haber presentado PRC y PSOE", ha lamentado, añadiendo que "decepciona vez que el PRC sigue marcando el paso". "Asumimos que han pactado, pero es incomprensible la entrega absoluta y voluntaria" a los regionalistas, ha trasladado al PP.

Según ha dicho, "lo único" que no le recuerda a las cuentas de PRC-PSOE es el programa de reconocimiento a las victimas del terrorismo, incluido en los presupuestos tras aprobarse una iniciativa al respecto en el Parlamento. Sin embargo, Blanco ha subrayado que la iniciativa partió de Vox y que "nadie se ha puesto en contacto" con el grupo para desarrollarla.

El diputado ha lamentado que los 'populares' "no han sido capaces de realizar ese presupuesto en base cero" que prometieron y han tenido que "copiar" el anterior, pues en "un amplísimo porcentaje son lo mismo" y además "se dispara el coste" de personal y gastos corrientes y aumenta un 10% la consignación para la elaboración de estudios para el Gobierno.

Al respecto la consejera ha explicado que se reduce la "infradotación histórica" del capítulo de personal y que "no se disparan" partidas sino que los cambios responden a la nueva estructura del Ejecutivo del PP, con la que algunas áreas asumen competencias que estaban en otras.

Tras escuchar las críticas de Vox, la popular ha dicho que "se alegra" de que el PP haya logrado gobernar en minoría. "Es muy importante y cada vez que hablan ustedes nos lo dejan más claro", ha sentenciado.