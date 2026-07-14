Urrutia reivindica el compromiso del Gobierno de Cantabria con la defensa y promoción de la tauromaquia - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, ha reivindicado este martes el compromiso del Gobierno de Cantabria con la defensa y promoción de la tauromaquia "por convicción" al ser una manifestación "artística, cultural y tradicional profundamente arraigada a la región.

Durante la presentación de la Revista de los Toros, acto previo al inicio de la Feria de Santiago de Santander, la consejera ha expresado el "orgullo" del Ejecutivo por haber contribuido durante esta legislatura a fortalecer la tauromaquia en la comunidad autónoma.

"Me siento orgullosa de haber contribuido desde mi responsabilidad a defender la tauromaquia como arte, como tradición, como cultura de esta tierra y también como foco de turismo y de poner a muchos pueblos pequeños de Cantabria en el mapa", ha afirmado la consejera de Presidencia en un comunicado, en el que ha subrayado que el Gobierno ha actuado "por convicción" frente a quienes dicen "no a todo".

En este sentido, ha asegurado que el Gobierno de Cantabria mantendrá esta línea de actuación en el futuro con más apoyo institucional. "Vamos a seguir defendiendo la tauromaquia no solo porque nos obliga la ley, sino por convicción. Nosotros la defendemos, nosotros la promocionamos", ha insistido.

En este contexto, Urrutia ha defendido el respeto hacia quienes la apoyan. "Entendemos la tauromaquia como una parte más de nuestra cultura, la defendemos y promovemos siempre desde el respeto a quienes no piensan como nosotros. Lo hacemos porque sabemos de su profundo arraigo en nuestras tradiciones: cultura, arte y defensa de lo que creemos, sin imponer ni prohibir, pero pidiendo el mismo respeto para quienes la defendemos", ha manifestado.

Por otro lado, la titular de Presidencia ha recordado que Cantabria ha sido pionera en impulsar una línea de ayudas dirigida a los ayuntamientos para apoyar la celebración de espectáculos taurinos tradicionales.

Y es que, según ha informado, el Ejecutivo ha conseguido acercar la tauromaquia al mundo rural y poner a Cantabria en el mapa nacional de la mano de esta tradición.

La consejera de Presidencia ha detallado que en la convocatoria de 2025 se beneficiaron cuatro ayuntamientos y que la resolución provisional correspondiente a este año permitirá apoyar a otros cinco municipios: Selaya, Rasines, Pesaguero, Bárcena de Pie de Concha y Molledo.

En esta misma línea, ha explicado que estas subvenciones contribuyen a sufragar los gastos derivados de la organización de vaquillas, corridas de toros, concursos de recortadores y otros espectáculos taurinos que forman parte de las tradiciones locales.

Por otra parte, Urrutia ha destacado la importancia de la Feria de Santiago, que ha definido como "la gran feria del norte", así como el papel que desempeña la Revista de los Toros, que este año alcanza su trigésimo cuarta edición.

"Ya nadie duda de que la Feria de Santiago es la gran feria del norte y que esta revista ha conseguido en estos 34 años ser una protagonista indispensable de ella", ha subrayado.

Asimismo, la consejera de Presidencia ha agradecido la labor de Claudio Acebo, impulsor de la publicación, por mantener vivo este proyecto editorial durante más de tres décadas, y ha reconocido el trabajo conjunto del Ayuntamiento de Santander, de la alcaldesa Gema Igual, del empresario José María Garzón, de las peñas taurinas y de los aficionados.

"La labor de todos ellos ha permitido consolidar una feria que constituye un ejemplo de esfuerzo colectivo y un importante escaparate para la promoción de Santander y Cantabria", ha concluido Urrutia.