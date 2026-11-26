Acto electoral del PP en Laredo - PP

SANTANDER, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP de Cantabria al Congreso de los Diputados, Isabel Urrutia, ha reivindicado el compromiso de su partido con las mujeres y ha reclamado "leyes que protejan, medios que funcionen y respeto para todas las mujeres de este país".

Así lo hizo el miércoles en un acto en Laredo en el que estuvo acompañada por el alcalde, Miguel González, y el candidato al Senado Luis Martínez Abad, donde cuestionó que Pedro Sánchez pueda presentarse como un referente del feminismo.

En su intervención, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, denunció que la aplicación de la 'ley del solo sí es sí' rebajó la condena a más de 1.200 violadores y agresores sexuales y permitió la excarcelación de al menos 126.

También criticó la compra de pulseras antimaltrato "inservibles" y pidió explicaciones por la situación de las cerca de 1.400 mujeres afectadas.

"¿De qué feminismo me habla?", cuestionó Urrutia, quien garantizó que el PP seguirá "alzando la voz y trabajando por todas nosotras" con más protección y medidas eficaces.

La candidata ha destacado que el compromiso del PP con las mujeres es "incuestionable" y puso como ejemplo la presencia de mujeres del PP al frente de la Presidencia del Gobierno de Cantabria (María José Sáenz de Buruaga), la Alcaldía de Santander (Gema Igual) y la Presidencia del Parlamento autonómico (María José González Revuelta).

LAS PENSIONES "NO SE TOCAN": "SON SAGRADAS"

En materia de pensiones, Urrutia censuró que el PSOE recurra en cada campaña electoral al miedo a que los pensionistas puedan perder sus pensiones.

"Ya está bien de reírse y jugar con los nueve millones de pensionistas de este país, que no les creen", aseveró Urrutia.

"Ellos saben perfectamente lo que quieren y el país que quieren dejar a sus hijos y a sus nietos y no es el país de Sánchez", enfatizó.

Además, destacó que el PP "blindará las pensiones" con un pacto de estado que revitalice el Pacto de Toledo.

Y ha subrayado que Feijóo revalorizará las pensiones conforme al IPC, con un contrato con los españoles y preservando y garantizando la hucha única. "Las pensiones no se tocan, son sagradas, y nuestros pensionistas más", subrayó.

También indicó que el único presidente que congelo las pensiones fue el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, "el de las joyas"

RECLAMA SOLUCIONES PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ZONA ORIENTAL

Durante el mitin, Urrutia también denunció la situación de las infraestructuras de Cantabria y, especialmente, de las conexiones con Bilbao.

En relación con la A-8, señaló que, hasta el pasado 11 de noviembre, se registraron 641 colisiones en el tramo entre Laredo y Bilbao dentro del territorio cántabro, además de 3.529 incidencias. Unas cifras que, según enfatizó, suponen más de dos colisiones diarias y más de once incidencias al día.

La candidata criticó que no se hayan adoptado soluciones y denunció que, mientras la recaudación de la Agencia Tributaria ha aumentado en 220.000 millones de euros, la inversión en Cantabria se ha reducido un 63 %, según los datos que expuso.

También lamentó la situación de la conexión ferroviaria con Bilbao y reclamó que el futuro Gobierno de España aborde el abandono de las infraestructuras de la comunidad.

Urrutia defendió que Feijóo quiere trasladar a España las políticas que está desarrollando el Gobierno de Buruaga en Cantabria, basadas en "la moderación, el diálogo, el acuerdo y la gestión", ha informado el partido en un comunicado.

Por último, llamó a seguir movilizando el voto de cara a las elecciones del 29 de noviembre y señaló el PP está cerca de conseguir un diputado más en Cantabria, por lo que pidió trabajar hasta el último momento para lograrlo.