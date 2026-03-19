La Vaca Gigante deja pasar la primera oportunidad para celebrar la prueba tras la tragedia de El Bocal

Equipos de rescate y servicios de emergencias trabajan en el lugar de los hechos, la playa de El Bocal, a 4 de marzo de 2026, en Santander, Cantabria (España). - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La organización de La Vaca Gigante, la prueba de surf que se disputa en el litoral de Cueto, en Santander, ha decidido dejar pasar la primera oportunidad para celebrar la XII edición del campeonato tras la tragedia de la pasarela costera de El Bocal y en homenaje a las víctimas, siete estudiantes de los que seis fallecieron mientras una joven resultó herida grave.

"Dejaremos pasar la primera fecha en que íbamos a lanzar las diferentes alertas, con una previsible alerta verde para celebrar el campeonato durante los próximos días, si las condiciones hubieran seguido su evolución favorables", han explicado los organizadores, que a finales de enero abrieron de forma oficial el periodo de espera a todo el año para convocar el campeonato cuando el mar alcance su máximo potencial, con 'olas XXL', de 7 y 9 metros, y que reúne a surfistas locales e internacionales.

"Estamos en fechas especiales, como el día del padre, y por consideración nos parece apropiado convertir esas horas en renuncia y duelo de toda la familia surfista cántabra e internacional. No vamos a realizar en esa fecha la prueba deportiva", han indicado desde el Club ObsessionA2, organizador de La Vaca, en un mensaje en redes sociales a través del que se han dirigido a familiares, amigos y compañeros de los jóvenes de entre 19 y 22 años que cayeron al mar al colapsar el puente de madera, todos ellos del CIFP La Granja de Heras, en Medio Cudeyo, y a los que han trasladado su "pesar, amor y solidaridad en estos momentos".

"No encontramos palabras que sepan transmitir el aliento suficiente para aliviar el dolor que provoca una tragedia como la sucedida en El Bocal el pasado 3 de marzo, que a todos nos sobrecogió. Nuestro humilde club, al igual que el resto del pueblo cántabro, está con ustedes", han trasladado los organizadores a los allegados de las víctimas.

Y han añadido: "Aquellos que vivimos de una manera especial el territorio del Geoparque Costa Quebrada -al que pertenece este litoral y la senda- ya no podremos jamás olvidar a estos jóvenes" que perdieron la vida "tan prematuramente. Será imposible no tener presente su recuerdo en cada próxima edición de nuestro evento deportivo, que seguirá su curso, pero desde el respeto y la memoria".

Así, en fechas posteriores, y cuando las condiciones vuelvan a ser propicias, lanzarán las alertas para que deportistas y público puedan acudir a esta cita deportiva, e "incluso entonces trataremos de hacerlo de tal modo que se muestre la sensibilidad de nuestro colectivo hacia el sufrimiento causado por esta tragedia, y que las víctimas reciban el reconocimiento debido, por un destino tan injusto en un lugar que los atrajo precisamente por lo que nos atrae siempre a todos: la magia del paisaje, del mar, de la naturaleza cantábrica".