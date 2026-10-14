Valdecilla consolida su programa de oncología domiciliaria con más de 3.300 administraciones de medicación desde 2020

Hospital Marqués de Valdecilla - GOBIERNO DE CANTABRIA

El hospital cántabro ha formado y asesorado a otros seis del Sistema Nacional de Salud que han puesto en marcha iniciativas similares SANTANDER 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ha realizado 3.306 administraciones de tratamientos contra el cáncer en el domicilio de sus pacientes desde la puesta en marcha de ONCODOM en diciembre de 2020, sin registrar en todo este periodo ninguna reacción durante la infusión en el domicilio.

El programa, que nació como un proyecto de investigación del Instituto de Investigación Valdecilla (IDIVAL), forma parte desde noviembre de 2025 de la cartera estable de servicios del hospital y está sostenido con recursos del Servicio Cántabro de Salud, ha informado este miércoles el Gobierno.

La experiencia de los cinco primeros años quedó recogida en un estudio publicado en julio de 2026 en la revista International Journal of Nursing Studies. La investigación analizó 186 pacientes y 2.226 administraciones domiciliarias, sin registrar reacciones adversas, llamadas al 061 ni traslados urgentes al hospital.

En este sentido, la investigación sitúa a los pacientes de ONCODOM como la primera cohorte sobre administración domiciliaria de esta magnitud generada en el sistema sanitario español.

Los resultados han permitido consolidar el modelo dentro del hospital y compartir la experiencia con otros centros. Así, profesionales de Valdecilla han formado y asesorado a equipos del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, el Hospital Universitario 12 de Octubre, el Hospital Clínico San Carlos, el Hospital Universitario de Basurto, el Hospital Universitario de Cruces y el Hospital Universitario Lucus Augusti, que han puesto en marcha iniciativas similares de oncología domiciliaria tras conocer el modelo del centro cántabro.

ONCODOM está dirigido a pacientes adultos con cáncer que reciben tratamientos antineoplásicos de bajo riesgo y que cumplan unos criterios clínicos concretos. Deben haber recibido al menos tres administraciones en el hospital sin complicaciones, encontrarse clínicamente estables y residir en el área de cobertura del programa, aproximadamente a unos 20 kilómetros de Valdecilla.

Los tratamientos administrados en casa son aquellos con una baja tasa de reacción infusional y un tiempo total de administración que no supera los 60 minutos, incluida la premedicación cuando es necesaria.

El tratamiento se realiza siguiendo en el domicilio el mismo circuito de seguridad que en el hospital. Farmacia Hospitalaria valida y prepara la medicación; Enfermería comprueba la identidad del paciente, controla sus constantes y administra el tratamiento con los mismos protocolos y tiempos que en el centro sanitario.

Toda la actividad queda registrada en la historia clínica y existen protocolos específicos para responder tanto a posibles reacciones inmediatas como a efectos adversos posteriores.

Antes de incorporarse al programa, el paciente y su cuidador reciben además formación sobre los signos de alarma y sobre cómo solicitar asistencia.

En estos cinco años, 25 profesionales de Enfermería han participado en ONCODOM. Todos cuentan con experiencia previa en la administración de tratamientos oncológicos y reciben formación específica para desarrollar la actividad en el domicilio.

Para los pacientes, el tratamiento en casa evita desplazamientos al hospital. Solo durante la fase de investigación se estimó que las administraciones domiciliarias permitieron evitar cerca de 28.800 kilómetros de desplazamientos. Además, ningún paciente ha solicitado volver a recibir el tratamiento en el Hospital de Día Médico.

El éxito del programa ONCODOM ha recibido el Premio Extraordinario a la mejor iniciativa de atención al paciente oncológico de la Fundación ECO, está incluido en la biblioteca de buenas prácticas en humanización de la Fundación Humans y sus resultados preliminares fueron presentados en el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO).

La experiencia del programa será protagonista esta tarde en la Jornada de Oncología Domiciliaria 'OncoDOM 5.0. Cinco años transformando la asistencia oncológica en el hogar', organizada por la Fundación Marqués de Valdecilla en el Centro Botín de Santander.

El encuentro reunirá a profesionales y pacientes para abordar la evolución del programa, su gestión y su continuidad como prestación asistencial, además de incluir el testimonio de pacientes y la grabación en directo de un episodio del podcast 'Oncovecinas'.

La jornada será inaugurada por la directora general de Farmacia, Humanización y Coordinación Sociosanitaria del Gobierno de Cantabria, María Isabel Priede, y el gerente de la Fundación Marqués de Valdecilla, José Francisco Díaz. La clausura correrá a cargo del director gerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Félix Rubial, y del director gerente del Servicio Cántabro de Salud, Luis Carretero.