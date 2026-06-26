Valdecilla da la bienvenida a 120 nuevos residentes - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ha celebrado este viernes el acto oficial de bienvenida a los 120 residentes que inician su formación sanitaria especializada en el centro.

La jornada, desarrollada en el Salón de Actos Gómez Durán y amenizada por el cuarteto de cuerda Medicea, ha reunido a profesionales, tutores y responsables asistenciales para recibir a quienes comienzan una etapa clave de su desarrollo profesional.

La nueva promoción está integrada por 95 Médicos Internos Residentes (MIR), adscritos a las especialidades acreditadas por el Hospital, además de ocho Enfermeros Internos Residentes (EIR), tres Psicólogos Internos Residentes (PIR), tres Farmacéuticos Internos Residentes (FIR), dos Biólogos Internos Residentes (BIR), un Radiofísico Interno Residente (RFIR), un Bioquímico Interno Residente (QIR) y siete Enfermeras Internas Residentes de Obstetricia y Ginecología (matronas), entre otras titulaciones sanitarias en formación especializada.

Con la incorporación de esta nueva promoción, Valdecilla reafirma su compromiso con la formación sanitaria especializada, una de las señas de identidad de un hospital que integra asistencia, docencia e investigación para ofrecer una atención de excelencia a los pacientes, ha destacado el Gobierno.

El jefe de Estudios, Héctor Alonso, ha inaugurado la sesión, que ha contado con la participación del director médico, Ramón Herrería, y del director de Enfermería, Luis Mariano López, quienes han animado a los nuevos residentes a aprovechar una etapa en la que asistencia, docencia, investigación y trabajo en equipo irán de la mano.

En su intervención, López ha subrayado que este será el primer año en el que Valdecilla forme especialistas en Geriatría y ha resumido en tres recomendaciones el espíritu de la residencia: "cuidad a vuestros pacientes, a vuestros compañeros y a vosotros mismos, porque un profesional que no se cuida acaba sin poder cuidar a nadie", ha afirmado.

Iker Mata, residente de Medicina Familiar y Comunitaria, ha compartido con la nueva promoción algunas de las enseñanzas que le ha dejado su propia experiencia como residente en Valdecilla y ha instado a los nuevos compañeros a apoyarse en el trabajo en equipo y a disfrutar también del camino.

Como cierre, les ha recordado que "sois los mejores porque habéis conseguido llegar hasta aquí, que no es baladí".

La jornada ha continuado con la lección inaugural, impartida por el jefe de Sección de Medicina Interna, José Antonio Riancho. En ella, ha realizado algunas reflexiones sobre el ejercicio de la profesión sanitaria y el proceso de aprendizaje que comienza con la residencia. "Cada día os iréis a casa con la sensación de haber aprendido un montón de cosas", ha apuntado, al tiempo que ha animado a los nuevos residentes a aprender de los pacientes y mantener siempre una mirada crítica.

PREMIO AL MEJOR TUTOR

Durante la ceremonia también se ha entregado el Premio 'Dr. Javier Adín Ibarra' al Mejor Tutor, un reconocimiento que pone en valor la labor de los profesionales que acompañan, orientan y contribuyen de forma decisiva a la formación de los residentes.

En esta edición, el galardón ha recaído en Adriana Ixquic Reyes, tutora de Anestesiología y Reanimación.

El encargado de cerrar el acto ha sido el gerente del Hospital, Félix Rubial, quien ha dado la bienvenida a los nuevos residentes, destacando que inician su formación en un momento de profunda transformación de las profesiones sanitarias.

Asimismo, ha puesto en valor la tradición docente de Valdecilla y el papel que desempeñan los especialistas en formación en el presente y el futuro del Hospital.

Rubial ha tenido también un emotivo recuerdo para la residente de Pediatría Noelia Gestoso, fallecida recientemente, a quien ha dedicado unas palabras de afecto y reconocimiento.