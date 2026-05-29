Valdecilla despide a los 100 residentes que finalizan su formación especializada este año

Despedida MIR Valdecilla - GOBIERNO

SANTANDER, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ha celebrado este viernes el acto oficial de despedida de la promoción de residentes que concluye este año su formación sanitaria especializada.

En total, 100 profesionales han finalizado una etapa clave de su carrera, tras años de "exigente formación, compromiso y servicio a la ciudadanía".

Este 2026, la culminación de la etapa formativa de esta promoción de un centenar de residentes cuenta con dos fechas oficiales en el calendario: por un lado, los especialistas en formación de cuarto año (R4) terminan oficialmente su residencia este 29 de mayo; por otro lado, los residentes de quinto año (R5), correspondientes a especialidades con un periodo formativo más extenso, lo harán el próximo 19 de julio.

El acto, celebrado en el salón de actos Gómez Durán y amenizado por las actuaciones del grupo 'Saludarte' -formado por profesionales del hospital-, sirvió para agradecer "el esfuerzo, la entrega y el alto nivel profesional" de esta promoción, y destacar su "implicación y vocación" en un entorno sanitario "siempre exigente", tal y como destacó el jefe de estudios del Hospital, Héctor Alonso.

Por su parte, el director médico de Valdecilla, Ramón Herrería, hizo un reconocimiento especial a los tutores, por ser "la representación máxima de la vocación", pidió a los residentes que culminan su formación especializada que "ejerciten el entusiasmo y jamás se dejen llevar por la apatía ni la resignación" y les emplazó a ejercitar su profesión "con el orgullo de ser de la cantera de Valdecilla". "Gracias por todo lo que habéis aportado al hospital y el legado que dejáis: esta seguirá siendo vuestra casa", les dijo.

En este sentido, el director de Enfermería, Luis Mariano López, subrayó la importante transformación que los nuevos especialistas han vivido en sus años de formación, y que no es solo técnica o vinculada al conocimiento, sino, "esencialmente interior, que es inevitable cuando alguien se enfrenta a diario con la vulnerabilidad humana" y cuando "descubre que una mano tendida puede ser terapéutica".

La subdirectora médica, María del Castanar, señaló también la necesidad de ejercer "la medicina del cuerpo y del alma", la importancia de escuchar a los pacientes y de trabajar en equipo.

"No somos nada si no trabajamos armoniosamente con otros compañeros, tanto médicos, como de todas las profesiones, de enfermería, administrativos, técnicos, etcétera", explicó, al tiempo que los animó a "no dejar nunca de ser curiosos" y conscientes de ejercer la profesión más bonita del mundo".

Las tutoras de la especialidad de Oncología Médica --Raquel Jimeno, Eva Martínez y Ana de Juan Ferré-- dedicaron un homenaje a su compañera recientemente fallecida, la doctora Almudena García Castaño, y animaron a los residentes a ser a partir de ahora "referentes de buen hacer", para sus "compañeros, para los pacientes y familiares y para otros futuros residentes".

Finalmente, en representación de toda la promoción, habló José Luis Gutiérrez, residente de Oftalmología, para expresar "la gratitud y el balance de estos años de intenso aprendizaje colectivo, en los que la ciencia y la calidad humana han ido de la mano". "Gracias a Valdecilla porque no solo nos ha enseñado los fundamentos de las especialidades, sino a ser profesionales", manifestó.

PREMIOS

Durante la ceremonia se entregaron varios premios. Por un lado, el galardón 'Doctora García Castaño' a la Mejor Rotación Externa a Cristina García, del Servicio de Nefrología, por su rotación en la Clínica Mayo.

Y finalmente, se dieron los Premios Doctor Daniel García Palomo, que reconocen la excelencia clínica e investigadora entre los residentes de cada promoción.

Este año, el primer premio ha recaído en Aida Veiga, del Servicio de Otorrinolaringología; el segundo ha sido para Adrián Martín, del Servicio de Reumatología, y el tercer galardón ha sido otorgado a Gonzalo Azcárraga del Servicio de Nefrología.