Valdecilla estrena en marzo su Unidad de Enfermedades Raras, que realizará unas 2.000 atenciones al año

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, inaugura la Unidad de Enfermedades Raras de Valdecilla (UERVAL) - GOBIERNO

SANTANDER, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Valdecilla pondrá en funcionamiento el próximo mes de marzo su nueva Unida de Enfermedades Raras (UERVAL), que realizará cerca de 2.000 atenciones al año un espacio en el nuevo espacio habilitado, de unos 200 metros cuadrados, cuya ventaja es que agrupa diferentes especialidades y consultas con el objetivo de ofrecer una prestación sanitaria "más coordinada, cercana y humana" a pacientes complejos que requieren visitas continuas.

En concreto, la unidad, que ha supuesto una inversión de 700.000 euros, se ubica en la planta 0 de la Torre D y dispone de seis consultas específicas, dos áreas de espera, una sala multitarea, baños y almacén, entre otras estancias. Con ello se evitará el "peregrinaje" por el hospital de los usuarios que pasan en un mismo día por diferentes especialistas, pues ahora serán los profesionales los que se desplacen.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha inaugurado este miércoles la nueva UERVAL junto al consejero de Salud, César Pascual, y al gerente de Valdecilla, Félix Rubial, quien ha afirmado que "aquí no vamos a tratar enfermedades; vamos a tratar personas".

Precisamente, humanizar la atención es el objetivo central de las nuevas instalaciones, con las que se configura un entorno que permite una atención coordinada, unificada en el tiempo y en un espacio compartido, al tiempo que se adaptan los espacios físicos para crear un ambiente acogedor y amigable, especialmente importante para los pacientes de edad pediátrica, con discapacidad intelectual o para quienes sufren trastornos de conducta.

Así, la nueva unidad coloca a Valdecilla "a la vanguardia" también en el ámbito de las enfermedades raras --que en Cantabria afectan a alrededor de 40.000 personas, y a 3 millones en España--, dada la escasez de centros de referencia en esta materia que existen en el país, en torno a la decena.

UERVAL es, según Buruaga, "uno de los avances más visibles y palpables" dentro del Plan de Salud de Cantabria y la Estrategia de Atención Integral a las Enfermedades Raras, diseñada por el Ejecutivo autonómico en colaboración con las asociaciones y los profesionales con el objetivo de proporcionar a los pacientes una atención integral y multidisciplinar.

Así, ha indicado que se ha buscado un espacio donde los pacientes encuentren "humanidad, soluciones y esperanza". En definitiva, "para que se sientan más acompañados y mejor cuidados, y para que quien vive con una enfermedad poco frecuente no se sienta raro dentro de nuestro sistema sanitario", ha apuntado la presidenta.

Finalmente, la jefa del Ejecutivo ha reiterado la apuesta de su Gobierno por la sanidad pública, la investigación sanitaria, el conocimiento y el trabajo en red, y la búsqueda de la "excelencia" que caracteriza a Valdecilla. "Hoy, con esta unidad, Cantabria responde y cuida mejor a quienes más lo necesitan. Y tenemos que sentirnos muy orgullosos de ello", ha concluido.

Por su parte, el gerente del hospital ha agradecido el compromiso del Gobierno de Cantabria para llevar a cabo esta inversión y también el del equipo asistencial del centro a la hora de diseñar los circuitos, los procedimientos y los protocolos de actuación.

Tal y como ha detallado, la idea es concentrar la atención en este espacio y desplazar hasta allí a todos los profesionales que haga falta para atender cada caso en concreto, sin necesidad de que sean los propios usuarios los que se muevan por el hospital. De este modo, "cualquiera de los 6.500 trabajadores de Valdecilla podría pasar por aquí si es necesario para atender mejor a un paciente o a una familia".

Concretamente, por esta unidad pasarán consulta los médicos de al menos doce especialidades, que estarán coordinados por una enfermera gestora de casos y apoyados por otros profesionales como fisioterapeutas, trabajadores sociales, psicólogos o farmacéuticos.

El proyecto tiene como objetivo central humanizar la atención a los pacientes teniendo en cuenta sus necesidades físicas y emocionales, y fomentar la empatía y la comunicación efectiva entre el personal sanitario, los pacientes y sus familias. Además, se persigue limitar los desplazamientos al hospital y dentro del mismo, y fortalecer la colaboración entre diferentes servicios médicos para proporcionar un cuidado integral y personalizado.

En las nuevas instalaciones se van a implementar programas que fomenten la interacción social, el apoyo y la educación de los pacientes y la participación de pacientes y familias.