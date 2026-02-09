Valdecilla, pionero en España al completar su tecnología para abordar las neurocirugías oncológicas

Archivo - Valdecilla.- Archivo - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla es el primero a nivel nacional y uno de los tres únicos centros en el mundo en completar el círculo tecnológico para el tratamiento quirúrgico de los tumores del sistema nervioso, con la puesta en funcionamiento de la radioterapia intraoperatoria sumada al microscopio robotizado y la endomicroscopía láser confocal.

El hospital ha realizado la primera cirugía de un tumor cerebral metastásico asistida por microscopio robotizado, biopsia digital y radioterapia intraoperatoria, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

Según ha explicado, estos tres aparatos -que solo están disponibles también en el Technische Universität München (Múnich) y el Harvey Cushing Institutes of Neuroscience del North Shore University Hospital (Nueva York)- ayudan a los profesionales del servicio a abordar las cirugías de casos complejos, atacando con precisión las células tumorales y preservando al máximo el tejido sano, con lo que consiguen aumentar la seguridad de los pacientes y su calidad de vida después de la intervención.

Con el microscopio robotizado los neurocirujanos pueden memorizar posiciones de trabajo y localizar el tejido tumoral incluso en áreas anatómicamente ocultas utilizando diferentes tipos de fluorescencia y una visión 3D.

Mientras que con la biopsia digital mediante endomicroscopía consiguen escanear los tejidos y determinar, con precisión y en colaboración con los patólogos, qué parte del tejido es tumoral y qué parte está sana, sin necesidad de hacer una biopsia, es decir, preservando el tejido del cerebro del paciente al máximo.

Estos avances ya habían posicionado a Valdecilla a la vanguardia en neurocirugía. Pero ahora, con la radioterapia intraoperatoria Intrabeam 600, que se ha aplicado ya por primera vez en un paciente con un tumor cerebral con metástasis, se consigue aplicar en el mismo acto quirúrgico la radioterapia que de otro modo se dispensaría pasadas unas semanas de recuperación postquirúrgica y en varias sesiones.

El objetivo es aumentar la seguridad del paciente, al haber recibido el tratamiento de radioterapia sin dar margen de maniobra al tumor, y también mejorar su calidad de vida evitando visitas al hospital.

Por el momento, esta tecnología continuará aplicándose en casos complejos de tumores cerebrales, aunque sus indicaciones están en pleno desarrollo y la expectativa es poder extenderlas a los tumores espinales.

El Hospital Valdecilla tiene ya una dilatada experiencia en el uso de la radioterapia intraoperatoria (RIO) en otras especialidades, como Cirugía General y Digestivo, Cirugía Torácica y Ginecología, y se extiende ahora al campo de la Neurocirugía gracias a la adquisición, formación de los profesionales implicados y puesta en funcionamiento de este equipamiento más específico.

El tratamiento de los pacientes responde a un flujo de trabajo estructurado de procesos clínicos, diagnósticos y terapéuticos en el que participan profesionales de distintas especialidades y se reúnen en comisión multidisciplinar.