Valderredible se despierta a -7,4ºC, la segunda temperatura más baja del país en el inicio de jornada

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SANTANDER, 6 (EUROPA PRESS)

Los termómetros en Cubillo del Ebro (Valderredible) han anotado en este inicio de viernes la segunda temperatura más baja del país al llegar a los -7,4 grados centígrados, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

Mientras, en Polientes, la capital de este mismo municipio, han marcado -6,7ºC, la sexta más baja a nivel nacional.

Aunque ya fuera ya del ránking nacional de mínimas, Reinosa ha amanecido a -4,4ºC; Alto Campoo (Hermandad de Campoo de Suso) a -0,7ºC y Bárcena Mayor (Los Tojos) a -0,5ºC.

Además, en el Mirador del Cable, en Picos de Europa, se ha llegado esta madrugada a los -0,8ºC (a la una de la madrugada) y en Tama (Cillorigo de Liébana) los termómetros marcaron también temperaturas bajo cero (-0,3ºC a las 5.20 horas).

Villacarriedo, con 0,3ºC a las 7.50; Camaleño (0,5ºC a las 5.20) y Coriscao, en Picos, con 0,8ºC a las 2.10 horas, completan el ranking autonómico de mínimas.

En lo que va de jornada, los termómetros solo han superado los dos dígitos en Santander, con 12,7ºC, y en Castro Urdiales (10,5ºC), según datos actualizados hasta las 9.44 horas.

Por otra parte, Coriscao ha registrado esta madrugada las segundas rachas de viento más fuertes en lo que va de día, al alcanzar los 51 kilómetros por hora.