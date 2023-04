Vargas renueva la lista en Torrelavega e incorpora a dos concejales del equipo de Gobierno del PP

TORRELAVEGA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular, María José Sáenz de Buruaga, ha presentado esta tarde junto al candidato a la Alcaldía de Torrelavega, Miguel Ángel Vargas, una lista totalmente renovada, a la que se incorporan dos concejales del equipo de Gobierno de Ildefonso Calderón: Enrique Gómez Zamanillo y Francisco Trueba.

Miguel Remón, concejal en la legislatura 2015-2019, será el número 2 de una candidatura en la que solo repite la actual concejal Lucía Montes.

La dirigente popular ha destacado "la experiencia, el talento, el compromiso y la capacidad de gestión de un equipo profundamente renovado porque los tiempos cambian y había que recargar baterías y entrar con frescura en un Ayuntamiento" en el que el PP "va a volver a gobernar" con Vargas "como segundo alcalde popular de la historia de la ciudad".

Buruaga ha advertido de que Cantabria "no funciona cuando Torrelavega se avería y lleva averiada desde 2014, cuando se paró el reloj con una moción de censura que quebró el nuevo camino que había emprendido la ciudad de la mano del primer alcalde del PP".

Y ha señalado que nueve años y tres meses después, "no se ha hecho nada" y repetir la formula socialista-regionalista "no solo no ha resuelto ni uno de los problemas de Torrelavega, sino que los ha agravado".

"No se ha hecho más que incumplir. Promesas eternas, pero ni un solo proyecto transformador. Pasan los años y todo está eternamente pendiente", ha dicho Buruaga, quien ha citado, entre otros "incumplimientos", que no se ha empezado el soterramiento, no se ha reconvertido el Mercado Nacional de Ganados, no se ha hecho el Parque de Las Excavadas, no ha habido empleos en las minas de zinc y no se han hecho las inversiones en el ferrocarril de cercanías.

"Ni Amancio Ortega ha podido con nueve años de desgobierno de Revilla y los socialistas en Torrelavega", ha resumido.

Para Buruaga, toda Cantabria "tiene que quitarse de sus espaldas la mochila de plomo que supone la coalición de Revilla y Sánchez", pero Torrelavega más, porque "no aguanta otros cuatro años de frustración, parálisis y decadencia".

Y ha vaticinado que el PP va a ganar las elecciones en Torrelavega "porque es el partido de la liberación de Torrelavega y quiere liberarla del pesimismo, la nostalgia y de la falta de horizontes; devolverle el empuje, la prosperidad y el orgullo y que sus calles vuelvan a la vida plena, con negocios, comercios, empleos y miles de visitantes", y además, ha añadido, quiere reindustrializar Torrelavega.

Según Buruaga, una de sus primeras medidas si es elegida como presidenta será poner de nuevo en valor el suelo productivo de Sniace para que sea capaz de atraer inversión nueva y albergar instalaciones industriales. "Lo voy a hacer porque tendré la actitud y la determinación, tendré el equipo y la capacidad de gestión para hacerlo, porque yo no voy a perder el tiempo en los platos de televisión mientras Torrelavega se queda sin cientos de empleos industriales", ha dicho.

Ha asegurado que el PP "cree en Torrelavega, lo ha demostrado en el Gobierno y lo sigue haciendo hoy" y el hecho de que Vargas la acompañe en la candidatura autonómica "demuestra que Torrelavega cuenta para el Partido Popular y en Cantabria".

"Otros vienen a Torrelavega a prometer que harán lo que no han hecho en diez años", ha dicho Buruaga, quien tras señalar los "retrasos" en materia de infraestructuras ha lamentado que el presidente Revilla "diga ahora que estos han sido los mejores años en la historia de Cantabria y que las reivindicaciones han sido atendidas gracias a Sánchez, el PRC y el papeluco".

Por ello, ha considerado que "ha llegado el momento de que Torrelavega dé un gran salto adelante" el 28 de mayo, porque "no se puede estar otros cuatro años de brazos cruzados", y ha subrayado que para eso "es imprescindible" que Revilla y el PSOE no sumen 18 escaños, porque si lo hacen "serán cuatro años más de agonía y decadencia para Torrelavega y para la región".