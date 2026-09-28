Vecinos de Hermanos Calderón llaman a escribir a la alcaldesa para pedir que el Ayuntamiento compre de las viviendas

Calle Hermanos Calderón - EUROPA PRESS

SANTANDER 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Afectados por las viviendas de Hermanos Calderón ha lanzado la campaña 'Hay una carta para ti', abierta a personas de toda España, para pedir a la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que actúe ante la situación de cerca de un centenar de familias que pueden perder sus hogares en los próximos meses comprando los pisos el Ayuntamiento.

En un comunicado, la plataforma ha indicado este lunes que las viviendas fueron promovidas como alquiler asequible por InmoCaixa, pero "la Caixa" las vendió a Mosaic Propco, un "fondo buitre" constituido específicamente para la compra de esta y siete promociones más, también en régimen de alquiler asequible.

La nueva propiedad pretende ponerlas progresivamente a la venta a precios de mercado que la mayoría de sus actuales residentes no puede asumir. Muchas familias llevan años viviendo allí y algunas se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad, ha señalado.

La carta contiene una petición concreta a la alcaldesa: que el Ayuntamiento estudie de inmediato las fórmulas jurídicas y económicas disponibles y adopte las medidas necesarias para adquirir las viviendas, por la vía que resulte más adecuada, de manera que sigan siendo asequibles y las familias puedan permanecer en ellas.

En este sentido, la plataforma ha afirmado que el Ayuntamiento de Málaga ya ha adquirido viviendas de otra promoción de InmoCaixa con ese fin, que considera "un precedente que demuestra que existe margen para actuar y que la decisión de explorar esa vía depende exclusivamente de la voluntad del Ayuntamiento de Santander".

Para participar, basta con descargar la carta, rellenarla, firmarla, meterla en un sobre, ponerle un sello y enviarla, a nombre de la alcaldesa, al Ayuntamiento de Santander.

La carta estará disponible en las redes de la Plataforma de Afectados por las viviendas de Hermanos Calderón, del Sindicato de Inquilinos de Cantabria y de sindicatos de otras comunidades, así como de distintas organizaciones sociales y políticas.

La campaña incluye además una invitación a grabar un vídeo corto mientras se rellena la carta, se prepara el sobre, se echa al buzón o de cualquier otra forma que a cada persona se le ocurra.

Los participantes pueden subirlo a Instagram, TikTok, Facebook o la red que prefieran con la etiqueta #ConLosVecinosDeHermanosCalderónNoALosFondosBuitre o cualquier otra etiqueta similar.

Cada vídeo será una manera de mostrar apoyo a las familias y de animar a otros a escribir también.

Los afectados quieren que estas cartas den lugar "a un verdadero intercambio epistolar" y esperan que, después de recibir "cientos o miles", la alcaldesa "responda de la manera que verdaderamente importa, con actuaciones concretas que ayuden de verdad a los afectados".