Protestas en San Vicente por el "pacto a las espaldas" de PSOE y PP para la Alcaldía

SANTANDER, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de ciudadanos se ha concentrado este mediodía y ayer en protesta por el "pacto a las espaldas" de PSOE y PP que este sábado ha hecho alcaldesa a la única edil del PSOE, Charo Urquiza, con el apoyo de los cinco del Partido Popular, lo que deja en la oposición a la formación más votada en las elecciones del 28 de mayo, la Agrupación Independiente Vecinos de San Vicente de la Barquera (Vecinos SVB), que también obtuvo cinco concejales.

El portavoz de esta formación, Jesús María Fernández, ha explicado este domingo, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, que los vecinos están "en contra de la manera en que se han hecho las cosas: que hacen un pacto, perfecto, pero no lo hagas a la espalda. ¿Por qué? Porque si desde el Gobierno regional se había dicho que si el PSOE pactaba con el PP, se echaría a la persona del partido".

En opinión de Fernández, en este caso, "lo han hecho por detrás, diciendo 'yo me voto a mí mismo'. Y ahí es la sorpresa que nos llevamos ayer los vecinos con el lema que dice 'Alcaldesa por sorpresa': pues no, no es por sorpresa".

El portavoz de Vecinos SVB ha subrayado que se han manifestado "para demostrar que de nosotros no se ríen: que no es por sorpresa, sino que eso ya estaba todo meditado".

En este sentido, el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera protagonizó el sábado una de las sorpresas del día al resultar elegida alcaldesa la única edil del PSOE con el apoyo del PP.

En el pleno de constitución de la Corporación, Urquiza se votó a sí misma, lo que sumado al voto a favor de los concejales del PP le permitió asumir el bastón de mando.

Tras tomar posesión, Urquiza dijo que la decisión de votar a la única concejala del PSOE ha sido "muy meditada y reflexionada después de hablar con las otras dos grandes fuerzas políticas, y se tomó de forma unánime en la Agrupación municipal".

El de San Vicente de la Barquera era uno de los ayuntamientos que llegaba a la sesión del sábado sin pactos y con la incertidumbre sobre la identidad de su máximo representante municipal, ya que en las elecciones Vecinos SVB fue el partido más votado, con cinco concejales, aunque solo con siete votos más que el PP, que obtuvo el mismo número de ediles. A gran distancia, con un concejal, se situó el PSOE.

De esta manera, el Ayuntamiento mantiene al frente a un alcalde socialista, tras los ocho años de gobierno de Dionisio Luguera, que no se presentó a la reelección en los comicios de mayo.