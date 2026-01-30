Vecinos de Solórzano anulan la concentración porque "Delegación exige que no se haga donde moleste a los okupas"

Vecinos de Solórzano se concentran contra la 'okupación' de un piso en la localidad - VECINOS SOLÓRZANO/CEDIDA

SANTANDER, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de Solórzano que se iban a concentrar este viernes a las ocho de la tarde en la Plaza de la Farmacia de la localidad contra la ocupación ilegal de un piso en este lugar se han visto obligados a anular esta protesta porque la Delegación del Gobierno en Cantabria "exige que no se haga en un sitio que moleste a los okupas".

Así lo han traslado a Europa Press los organizadores de esta acción --que tenía una hora de duración prevista-- junto al oficio firmado por el delegado del Gobierno, Pedro Casares, en el que se toma conocimiento de la concentración y se notifica que se considera "conveniente" que "se realice en otra ubicación alternativa, próxima pero distinta a la vivienda afectada", como la Plaza del Ayuntamiento.

"Nos prohíben manifestarnos en nuestra casa para no molestar a estos sinvergüenzas, pero no importa ir a la Plaza del Ayuntamiento y molestar a los vecinos del pueblo. No tiene ni pies ni cabeza. Es vergonzoso", se quejan los propietarios de la vivienda okupada y convocantes de la concentración, que dicen estar "en shock" tras la notificación de este cambio, que tachan de "absurdo" y "surrealista".

El objetivo del mismo, según el escrito de Delegación, es que "no exista contacto visual entre manifestantes e inquilinos y no se produzca una incidencia directa sobre los moradores ni se vea perturbada su vida cotidiana, en conservación de la seguridad ciudadana".

En la resolución firmada por Casares se explica que se ha valorado un informe de la Guardia Civil -del puesto de Beranga, fechado el pasado 26 de enero- que recomienda que la concentración se haga en otro lugar "a fin de compatibilizar el ejercicio de manifestación con los derechos de descanso, intimidad y normal convivencia de los inquilinos", es decir, de los 'okupas' también.

Y en el citado informe se indica como ubicación "alternativa" para la concentración la Plaza del Ayuntamiento de Solórzano, "muy próxima y de similares características" a la Plaza de la Farmacia, donde se sitúa la vivienda 'okupada', para que la manifestación se lleve a cabo "manteniendo las medidas de seguridad necesarias".

SIN EFECTO SOBRE LOS OKUPAS Y CON MOLESTIAS A OTROS VECINOS

Pero los convocantes no quieren concentrarse en la Plaza del Ayuntamiento porque consideran que la protesta "no tendría efecto sobre los okupas" y porque además "molestaría a los vecinos que viven" en esa zona de la localidad.

Así las cosas, han trasladado a esta agencia su "indignación" con esta decisión de la Delegación del Gobierno en Cantabria y llaman "auténticos sinvergüenzas" a sus dirigentes.

"La Constitución (artículo 21) dice que tenemos derecho (a concentración) y que no está sujeto a autorización previa, que solo hay que comunicarlo a la autoridad y que ésta solo puede denegarlo cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes", esgrimen los convocantes.

Aluden también a los artículos de la Ley que regula el derecho de reunión y que igualmente establecen "todos que se puede prohibir cuando se produzcan alteraciones del orden público que pongan en peligro a las personas o los bienes".

UNA FARSA

Así, las alegaciones de la institución que encabeza Casares acerca de "derechos de descanso, intimidad y normal convivencia de los inquilinos" constituye "toda una farsa" a ojos de los habitantes de Solórzano contrarios a la okupación del piso de un vecino.

"No vulneramos esos supuestos derechos" y, "aunque los vulnerásemos, eso no altera el orden público de forma que haya peligro para personas o bienes", sentencian.

Para finalizar, evidencian que para recurrir esta decisión hay que acudir a un proceso contencioso-administrativo que conlleva gastos de abogados y procuradores y es algo que "no lo suele hacer nadie".

UN CENTENAR DE VECINOS SE CONCENTRARON DE FORMA PACÍFICA

Cerca de un centenar de vecinos de Solórzano se concentraron el pasado 30 de diciembre para protestar contra esta 'okupación', la primera que se produce en el municipio. La protesta se desarrolló de forma "pacífica y sin incidentes" frente al inmueble afectado, un primer piso situado encima de la farmacia del pueblo.

Durante el acto, los asistentes exhibieron una pancarta con el mensaje 'Ocupas no', con el objetivo de mostrar su "firme rechazo" a este fenómeno, y corearon consignas como "fuera, fuera" o "no queremos ocupas".

Según explicaron entonces los afectados, desde noviembre de 2024 vienen avisando a los inquilinos de la necesidad de la vivienda para sus hijas. Así, el 7 de enero del 2025 se notificó formalmente, mediante documento firmado, la no renovación del contrato de arrendamiento.

El contrato finalizó el 1 de mayo y desde entonces la vivienda permanece ocupada sin título. Después, ambas partes firmaron un acuerdo de buena fe hasta el 31 de octubre con la intención de que los ocupantes entregaran el piso de forma voluntaria, extremo que no se ha producido. Tras el envío de un segundo burofax requiriendo la entrega de la posesión, los dueños iban a interponer demanda judicial.

Durante este tiempo, los inquilinos permanecen en la vivienda "sin título habilitante y sin asumir los gastos de suministros" como luz y agua. Los propietarios llegaron a ofrecer una compensación económica para facilitar la salida voluntaria del piso, sin que hasta el momento haya habido resultado positivo.